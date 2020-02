Juez de EU prohíbe deportar a migrantes enamorados

Un juez federal en Maryland prohibió a las autoridades migratorias arrestar, detener o deportar a inmigrantes “enamorados”, es decir, quienes buscan obtener estatus legal por la vía del matrimonio con un ciudadano estadounidense.

Denuncian deportaciones “injustas”

Dicha orden fue emitida por el juez George J. Hazel, luego de que seis parejas acusaran a las autoridades migratorias de citar a las parejas para entrevistas en Baltimore para detener a la persona migrante y así deportarla.

Hazel también le ordenó al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dejar en libertad a inmigrantes que se casaron con ciudadanos estadounidenses pero que no habían completado el proceso para obtener la residencia.

“Esta orden es en el interés público porque requiere que los responsables acaten sus propias normas y regulaciones, prohíbe acciones arbitrarias contra comunidades inmigrantes vulnerables y minimiza el impacto emocional y financiero sobre las familias participantes”, escribió Hazel.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que representa a las parejas de Maryland, denunció que agentes de inmigración han deportado “cruelmente” a cónyuges tras las entrevistas en pareja.

Actualmente, las leyes de Estados Unidos permiten que los ciudadanos estadounidenses legalicen el estatus de su cónyuge en caso de que se encuentre en el país sin permiso legal, incluso si tienen órdenes de deportación en su contra.

Juez de EU prohíbe deportar a migrantes enamorados

Proceso para lograr la nacionalidad

The Associated Press, detalló que la primera etapa del proceso para normalizar el estatus de una persona en esos casos usualmente tarda meses, y busca determinar que se están casando legítimamente. Si la pareja pasa la entrevista y obtiene otras certificaciones, el cónyuge inmigrante debe salir del país para una entrevista en un consulado en el exterior. Sólo una vez que reciben la visa pueden regresar legalmente a Estados Unidos.

Hasta el momento el ICE no ha emitido declaración alguna en relación a esta orden. El año pasado, el gobierno respondió a la demanda afirmando que ese tribunal no tenía jurisdicción sobre el tema y que las denuncias “probablemente no prosperarán”.

Te puede interesar: Por apuntar a un agente de EEUU, le dan a mexicano casi 14 años de cárcel

Es importante señalar que el fallo abarca sólo a los residentes de Maryland, pero la Unión Americana de Libertades Civiles está presentando una denuncia similar en Massachusetts.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana