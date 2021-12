Juez de Brasil exige prueba de vacunación para visitantes extranjeros.

Un juez de la Corte Suprema de Brasil ha dictaminado que todos los viajeros que lleguen al país deben mostrar prueba de vacunación contra COVID-19.

La decisión de Luis Roberto Barroso el sábado cuestiona una regla más indulgente anunciada por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, quien se ha opuesto a la inmunización obligatoria contra el virus que puede causar COVID-19. El fallo de Barroso debe ser revisado por los 11 jueces de la Corte Suprema la próxima semana.

El gobierno federal anunció el martes que los viajeros no vacunados que lleguen a Brasil serán obligados a hacer cuarentena de cinco días. Posteriormente, el gobierno retrasó la regulación durante una semana, debido a un ataque de piratas informáticos contra el Ministerio de Salud el viernes.

Monitorear a viajeros en Brasil será difícil: Barroso

Al pronunciarse sobre una petición presentada por el partido Sustainability Network, Barroso dijo que monitorear la cuarentena de miles de viajeros sería demasiado difícil y pondría a los brasileños en riesgo.

“La amenaza de promover el turismo antivacunas, por la imprecisión de las regulaciones que exigen el bono, representa un riesgo inminente”, dijo Barroso en el fallo.

El juez dijo que el requisito de prueba de vacunación podría no aplicarse solo cuando el viajero provenga de un país donde no hay vacunas disponibles o la persona no pudo vacunarse por razones de salud.

Bolsonaro arremete contra pasaportes de vacunación

El presidente de Brasil ha argumentado que quienes respaldan el uso de pasaportes de vacunas quieren restringir las libertades de la población. “¿Dónde está nuestra libertad? Prefiero morir antes que perder mi libertad”, dijo Jair Bolsonaro el martes.

La Verdad Noticias informa que más de 616.000 personas han muerto por COVID-19 en Brasil, el segundo país con más muertes por la enfermedad.

La pandemia de COVID-19 ha disminuido en los últimos meses y el promedio nacional de siete días se acerca a las 200 muertes diarias. Pero muchas de las principales ciudades de Brasil, incluida Río de Janeiro, han cancelado o reducido sus festividades de Nochevieja debido al temor de un nuevo brote del virus.

