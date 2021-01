Juez bloquea orden de Biden de suspender las deportaciones por 100 días

Pese al intento del presidente de Estados Unidos, Joe Biden de evitar las deportaciones por al menos 100 días, un juez federal prohibió este martes al gobierno hacer cumplir una moratoria de deportación la cual es una prioridad de inmigración clave del actual mandatario.

El juez federal de distrito Drew Tipton emitió una orden de restricción temporal solicitada por Texas, que presentó una demanda el viernes contra un memorando del Departamento de Seguridad Nacional que instruía a las agencias de inmigración a detener la mayoría de las deportaciones.

Tipton dijo que la administración de Joe Biden no había "proporcionado ninguna justificación concreta y razonable para una pausa de 100 días en las deportaciones".

La orden de Tipton es un golpe inicial para la administración Biden, que ha propuesto cambios de gran alcance buscados por los defensores de la inmigración, incluido un plan para legalizar a unos 11 millones de inmigrantes que viven ilegalmente en los Estados Unidos.

La pausa de 100 días en las deportaciones fue una promesa clave de la campaña de Biden.

Biden prometió durante su campaña emitir la moratoria

La orden representa una victoria para los líderes republicanos de Texas, que a menudo demandaron para detener los programas promulgados por el predecesor demócrata de Biden, el presidente Barack Obama.

También mostró que así como los estados y grupos de inmigración liderados por los demócratas lucharon contra el ex presidente Donald Trump por la inmigración en los tribunales, a menudo con éxito, también lo harán los republicanos con Biden en el cargo.

David Pekoske, secretario interino de Seguridad Nacional, firmó un memorando el primer día de Joe Biden en el que ordenaba a las autoridades de inmigración que se centraran en la seguridad nacional y las amenazas a la seguridad pública.

Así como en cualquier persona detenida que ingresara ilegalmente a los Estados Unidos después del 1 de noviembre. eso convirtió a cualquier persona en los Estados Unidos ilegalmente en una prioridad para la deportación.

Como informamos en La Verdad Noticias, la moratoria de 100 días entró en vigor el viernes y se aplicó a casi cualquier persona que ingresara a Estados Unidos sin autorización antes de noviembre.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, argumentó que la moratoria violaba la ley federal, así como un acuerdo que Texas firmó con el Departamento de Seguridad Nacional al final de la administración Trump.

Ese acuerdo requería que Seguridad Nacional consultara con Texas y otros estados antes de tomar cualquier acción para "reducir, reorientar, cambiar las prioridades, relajar o modificar de alguna manera la aplicación de la ley de inmigración".

La administración de Joe Biden argumentó en los documentos judiciales que el acuerdo no se puede hacer cumplir porque "una administración saliente no puede ceder ese poder a una administración entrante".

"La pausa de la administración sobre las deportaciones no solo es legal sino necesaria para garantizar que las familias no sean separadas y que las personas no vuelvan al peligro innecesariamente mientras la nueva administración revisa las acciones pasadas", dijo Huddleston en un comunicado.

