Juan Guaidó planea su regreso a Venezuela para seguir luchando

Juan Guaidó, líder de la oposición en Venezuela, declaró este sábado en Miami que ya prepara su regreso al país sudamericano, donde asegura vienen días "difíciles y de lucha", pero que lograrán "la libertad" de su país.

Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela en enero de 2019 y afirma que Nicolás Maduro usurpa el cargo pues se ha reelegido en elecciones fraudulentas en el año 2018. El líder opositor llegó esta semana a los Estados Unidos, donde espera una probable cita con Donald Trump, aunque aún no se ha confirmado.

“Tenemos un plan, tenemos una estrategia, tenemos el apoyo del mundo. No estamos solos y vamos a lograr la democracia".

Estas fueron las palabras de Juan Guaidó frente a cientos de venezolanos que se congregaron en el Miami Airport Convention Center.

El líder de la oposición se reunió con venezolanos en Miami

Los asistentes pedían a gritos una intervención militar en Venezuela, mientras Guaidó señalaba que vienen días difíciles y de lucha para el país pero que seguirán peleando por la democracia del pueblo.

Juan Guaidó no adelantó detalles sobre la fecha de su regreso a Venezuela y no hizo mención sobre si favorece o no una acción militar extranjera en su país.

También te puede interesar: Presidente de Colombia se reúne con el líder opositor de Venezuela Juan Guaidó

La crisis en Venezuela ha obligado a 4.5 millones de personas a huir del país

El líder opositor salió de Venezuela el pasado 19 de enero, desafiando una prohibición del gobierno de Nicolás Maduro y llegó a Colombia, donde se reunión con el presidente Iván Duque y Mike Pompeo, secretario del Departamento de Estados Unidos.

Guaidó también viajó a Suiza, Francia, Inglaterra, España y Canadá como parte de una gira para buscar apoyo y lograr una salida a la crisis de Venezuela, que sufre una recesión desde hace seis años, hiperinflación desde hace tres años, además de graves fallas en el suministro de agua, luz, transporte y servicios de salud y educación, entre otros.

Esta crisis ha provocado la huida de cerca de 4.5 millones de venezolanos de su país, desde el año 2015, según datos de la ONU.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.