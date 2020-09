Jóvenes representarán a Chile en desafío de robótica internacional

Un grupo de mujeres estudiantes serán las encargadas de representar a Chile en un importante desafío tecnológico, en el cual se enfrentan estudiantes de diferentes países del mundo en un concurso de ciencia y robótica.

Cursan entre primero y cuarto año, son mujeres, saben de robótica, trabajan en equipo y representan a Chile en el desafío anual FIRST Global Challenge, una competencia que busca empoderar a los jóvenes en el mundo STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática).

De acuerdo con información presentada por el portal “24 Horas”, el equipo de Chile está compuesto por ocho estudiantes que actualmente están participando en el desafío, el que por primera vez se hará online debido a la pandemia del COVID-19.

En esta edición el reto ha cambiado

First Global Challenge

Hasta el 2019 la competencia era presencial y consistía en un problema que los equipos debían solucionar creando y programando un robot, sin embargo, este año las cosas cambiaron y las integrantes del Team Chile se enfrentan a otro reto.

"El año pasado el desafío era la contaminación del agua, entonces una cancha representaba el océano (...) tenías que armar un robot que recogiera pelotas (que simbolizaban polución) y llevarlas a puntos de reciclaje'', cuenta Paula Carrión, una de las integrantes.

Ella misma resume la nueva lógica de la competencia global: "consiste en conectar comunidades y en la competencia ya no armamos robots, sino que hacemos pequeños desafíos cada semana: algunos de mostrar nuestros sueños”.

El equipo es conformado por mujeres

El equipo de Chile volverá a ser conformado por mujeres

Este es el segundo año consecutivo que el equipo de robótica está compuesto sólo por mujeres y las integrantes del grupo aprovechan esta instancia para avanzar en la inclusión en las áreas STEM.

