Jóvenes desaparecen durante un viaje a Cartagena para conocer el mar

La desaparición de un grupo de jóvenes activó las alertas en Calderas, Colombia, debido al último mensaje enviado a uno de los padres. De acuerdo al reporte de las autoridades, los seis personas de entre 15 y 21 años de edad fueron reportadas como extraviados días después de partir a Cartagena.

Según RCN radio, los jóvenes pretendían llegar hasta la costa cartagenera para conocer el mar, por lo que con la ayuda de conductores de vehículos de carga pesada, se habrían movilizado por varios puntos con rumbo al norte del país.

Días después de salir de sus casas, dos de los seis jóvenes se reportaron con sus padres para notificarles que estaban “retirados”.

Alcaldía de Valvidia, denunció la desaparición de los 6 jóvenes.

Milena Ramírez, madre y hermana de dos de los desaparecidos, señaló que el viernes 26 de febrero recibió una llamada de su hijo informándole que los seis jóvenes se encontraban en el municipio de Valdivia, al norte del departamento de Antioquia:

“Me dijo que no me los podía pasar porque estaban retirados, pero que estaban bien en Valdivia. Mi hijo es un niño que se comunica y se sabe mis números... Es muy extraño porque ellos no son así”, declaró la desesperada mujer.

Misteriosa desaparición de los jóvenes

Familiares de los desaparecidos manifestaron su preocupación y acudieron a las autoridades, ya que durante la llamada proveniente de un número desconocido los jóvenes comenzaron a hablar en clave, cuando los teléfonos celulares de cada uno de ellos estuvieron activos hasta el fin de semana, minutos después intentaron llamarlos, pero parecen estar apagados.

Tras el reporte, la Alcaldía de Valdivia emitió a través de su cuenta de Facebook un mensaje de servicio social para reportar la posible desaparición de los jóvenes en el corregimiento de Puerto Valdivia.

Como informamos en La Verdad Noticias, la violencia en el corregimiento de Puerto Valdivia ha aumentado en los últimos meses y previamente a este hecho, han ocurrido otras misteriosas desapariciones.

