Jóvenes celebran las fiestas patrias pese a restricciones (VIDEO)

Pese a que las reuniones y concentraciones masivas están prohibidas en todo el país como medida preventiva para evitar el contagio del Covid-19, decenas de jóvenes ignoraron las restricciones y realizaron un fiestón con motivo a las fiestas patrias.

Pese a la contingencia sanitaria y a la trasmisión virtual del Grito de Independencia para evitar aglomeraciones, en redes sociales circuló este video en el que se aprecia como en el fraccionamiento Benito Palomino Dena, se armó el fiestón sin ninguna medida sanitarias.

“Tienen muchos sus fiestas y no deberían de hacer eso ahorita; se deberían de esperar, porque hay mucho contagio. En las reuniones no usan sus cubrebocas. Casi todos los días han tenido sus fiestas. No deberían de hacer eso porque se contagia uno… A lo mejor hoy van a tener su fiesta por ser 16", denunció Anahí a través de Twitter.

Decenas de jóvenes asistieron a una mega fiesta en Aguascalientes

Retan al Covid-19 con fiesta patria

En la grabación se ve un gran número de personas bailando, la mayoría jóvenes, en la calle como si la pandemia por Covid-19 no existiera.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que acudió al lugar, pero sólo se invitó a los presentes a concluir el festejo.

Tan morrillos y tan... en Aguascalientes. El #covid si existe; en México van 71,678 muertos y 676,487 casos positivos pic.twitter.com/4h6bsiUO4U — Ángel Salinas (@SalinasAngel) September 16, 2020

Las autoridades del estado reconocen que las colonias de la zona Sur y Oriente de la ciudad de Aguascalientes, las que presentan mayor número de contagios por coronavirus.

Te puede interesar: Organizan MEGA FIESTA pese a pandemia Covid-19 en Aguascalientes (VIDEO)

“Sin cubrebocas, ahí a cada rato hay fiestas como si nada; anoche estuvieron ahí tomando cerveza como si nada", señaló otro usuario de redes sociales.