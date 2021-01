Joven viaja con su perro y al bajar del avión se lo entregan MUERTO

La muerte de un perrito tras viajar con su dueña de Puerto Asis a ciudad de Cali, Colombia conmovió en redes sociales, luego que la aerolínea EasyFly se deslindó de los hechos ocurridos el pasado 13 enero.

Según el relato de la joven en Instagram, cuando llegó al aeropuerto le impidieron llevar a su perro en el área de pasajeros por políticas de la aerolínea.

Como solución, le dijeron que podía llevar a su mascota en una caja transportadora en la bodega del avión, a lo que ella no tuvo de otra más que aceptar o perdería su vuelo. Pero cuando llegaron a su destino, ciudad de Cali, se encontró con la trágica noticia de que su perro había muerto.

“Cuando me bajé del avión corrí a verlo para recibirlo con ansias y me encuentro con una escena impactante, estaba debajo de todas las maletas sin vida, no lo ubicaron como debían y no le dieron el espacio suficiente para poder respirar", relató la joven en su cuenta de Instagram.

María Fernanda también denunció en sus redes sociales que su mascota que llevaba por nombre Homero no recibió el espacio suficiente para respirar y que personal de la aerolínea le entregó a su perro sin darle ninguna explicación.

En el mismo mensaje que compartió acompañado de fotos junto al lado de su mascota, la mujer aseguró que Homero falleció por hipotermia e hipoxia.

Homero falleció por hipotermia e hipoxia.

Aerolínea se deslinda de la muerte del perro

Al respecto, la aerolínea EsasyFly se manifestó en un comunicado explicando la situación.

En donde indicó que la pasajera "no presentó el certificado médico de apoyo emocional y carnet de vacunas". Y la empresa le ofreció "la opción de transportarlo en la bodega del avión".

Los transportadores desconocemos las condiciones de salud con las que los animales abordan las aeronaves, así como las condiciones especiales físicas, emocionales, de temperatura o presión que el animal puede soportar", explicó la aerolínea en la publicación.

Comunicado a la opinión pública vuelo 6967 Ruta Puerto Asís – Cali. pic.twitter.com/d815QODYBk — EasyFly Vuelos (@EasyflyVuelos) January 15, 2021

Finalmente, lamentaron la muerte del perro y se comprometieron a reforzar información de los protocolos establecidos para el transporte de mascotas.

Te recomendamos: Viva Aerobus PIERDE a gatita al descargar equipaje en Guadalajara ¡indignante!

¿Consideras que las mascotas deben viajar junto a sus dueños en la zona de pasajeros? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.