Joven utiliza TikTok para AMENAZAR a “El Mencho”, líder del CJNG (VIDEO)

Un joven causó polémica en redes sociales, luego de utilizar la plataforma de videos cortos TikTok para insultar y lanzar una amenaza contra Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, actual líder del temido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este hecho recordó la acción del fallecido “Pirata de Culiacán”, un youtuber asesinado en 2017 luego de que presuntamente retó al peligroso narcotraficante.

En esta ocasión un joven decidió arremeter contra “El Mencho” luego de que uno de sus seguidores en TikTok lo animó a lanzar la amenaza.

En el video de poco más de 40 segundos el usuario de la cuenta @iluminatii6 sale vestido de negro; aunque no hay datos específicos, al parecer se trata de un menor de edad.

El joven presuntamente menor de edad lanzó la fuerte amenaza a través de TikTok

El joven de peinado extravagante, que actualmente cuenta con más de 10 mil seguidores en TikTok, emitió duras palabras con un lenguaje poco claro, por lo que muchos consideraron que se encontraba en estado de ebriedad.

“Yo no me duermo como el pirata o el changuito de Culiacán, yo soy inmortal, yo soy intocable e hice un pacto con el diablo. Así que, si no sabes de mi existencia, yo te vine a mandar fuego, Mencho. A mí no me da miedo decir esto, yo lo digo fuera de cámaras o aquí”, refirió el muchacho en contra del líder del CJNG.

Se retracta de amenaza contra “El Mencho”

La grabación causó gran polémica y algunos cibernautas incluso aseguraron que la vida del creador de contenido ahora corre peligro.

Minutos después de emitida la amenaza contra “El Mencho”, líder del CJNG, el video fue borrado de TikTok; no obstante, quedó registrado en otras plataformas, como Twitter y YouTube.

Hace apenas unas horas el joven se retractó y usó su nuevamente su cuenta de Tiktok, aunque esta vez para pedirle disculpas al “El Mecho” al argumentar que padece problemas psicológicos y se dejó llevar por las exigencias de sus seguidores.