Joven transmite en facebook el entierro de su padre muerto por coronavirus (VIDEO)

Luis Siero Alfaro transmitió el funeral de su padre, el Capitán Luis Cristóbal Siero, piloto de la aerolínea nicaragüense La Costeña, quien, según su hijo, murió de Covid-19 en el Hospital Militar de Managua.

El joven hizo un Facebook Live desde el momento en que salió del hospital a un cementerio y el video conmovedor ha sido visto por decenas de miles de personas en su cuenta, así como en YouTube.

El hijo, a bordo de su automóvil, siguió el vehículo fúnebre con los restos de su padre, un reconocido piloto de aviación en Nicaragua. Había ingresado al Hospital Militar con síntomas del coronavirus SARS-CoV-2 el domingo pasado y murió el viernes.

El joven explicó que hizo un Facebook Live porque era la única forma en que la familia y amigos de su padre podían acompañarlo a su último lugar de descanso.

Las autoridades de salud "no me permitieron celebrar una vigilia [tradicional] en casa debido al coronavirus", dijo Siero Alfaro, quien lamentó que su madre se encuentre en los Estados Unidos y no pudo despedirse de su padre.

"No hay forma de expresar las palabras de dolor de conducir detrás de este vehículo que lleva a mi padre al cementerio central de Managua", dijo el joven, quien enfatizó que su padre "resistió tanto como pudo" hasta que sufrió un corazón. ataque.

Durante el viaje de 20 minutos al cementerio, además de quejarse de lo rápido que conducía el carruaje del funeral, hizo llamadas a las personas para que se ocuparan de esta enfermedad. Señaló que la situación por la que atraviesan Nicaragua y el mundo es "triste".

"Cuídate, esto es real. En Nicaragua apenas comienza”, advirtió el joven.

Al llegar al cementerio, Luis criticó a los trabajadores del vehículo fúnebre por la forma en que conducían, y explicaron que eran las instrucciones que tenían.

En el lugar del entierro había cinco familiares de la víctima, así como los responsables de cavar la tumba donde fue enterrado el piloto.

Este es un "entierro exprés, como dicen, lo más rápido posible para evitar la propagación del virus", dijo el joven, quien antes de enterrar a su padre abrió el ataúd para mostrar que el cuerpo de su padre estaba dentro de una caja herméticamente cerrada.

“Aquí se llevan al capitán. El Capitán Siero está volando alto ahora ”, dijo el hijo, quien dijo que pudo ver a su padre antes de morir, le dijo que lo amaba mucho, le agradeció todo y le pidió perdón por todos sus pecados.

Controversia sobre los entierros exprés en Nicaragua

Los llamados "entierros expresos", ataúdes transferidos directamente desde el hospital al cementerio, aparecieron por primera vez en videos furtivos grabados por la noche con teléfonos, pero ahora están allí, día y noche, en medio de la pandemia del covid-19.

Entierros expresos, sin ningún registro de la persona víctima de Covid-19, carruajes funerarios o camiones que llevan un ataúd y salen de los hospitales a los cementerios, donde el entierro es realizado por hombres vestidos con trajes blancos impermeables, y nadie más o unos pocos familiares miembros observando. En Nicaragua, donde normalmente no hay funeral sin velorio, algunos duran varios días y noches, este tipo de entierro, sin familia o despedidas, es una anomalía que causa miedo durante una pandemia.

El temor es mayor porque, a medida que surgen testimonios de hasta nueve entierros expresos en un día, el Gobierno solo informa 25 casos de covid-19 y ocho muertes en dos meses. Esto lleva a los nicaragüenses a creer que las autoridades están reteniendo información y que la pandemia aquí es peor de lo que uno piensa.

Un informe publicado esta semana por el Observatorio Ciudadano independiente informó al menos 1,270 casos sospechosos de coronavirus y 233 muertes.