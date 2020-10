Joven realiza fiesta exótica en microbús en CDMX y se vuelve viral (VIDEO)

Un grupo de jóvenes realizó una inusual fiesta de cumpleaños en una unidad de transporte en la Ciudad de México (CDMX) bautizada como el “microbús party”, con el fin de darle más giro a las clásicas fiestas.

Así lo dio a conocer el usuario de TikTok, quien compartió un video de como se vivió el gran festejo a bordo de un microbús.

Hice mi fiesta de cumpleaños en un microbús. Siempre trato de hacer algo diferente y esta vez pensé: ‘Si existe el party bus, ¿por qué no hacer un microbús party?’”, compartió.

Aunque lo hizo en plena pandemia, la grabación de TikTok muestra que no eran tantas personas.

“Entonces renté uno y nos fuimos a dar la vuelta al Ángel (de la Independencia) mientras escuchábamos la playlist de cumbias de microbuseros en Spotify... Por motivo de la pandemia se hizo con siete personas, pero el siguiente año voy a llenarlo de gente”, aseguró el joven en TikTok.

Más de 6 personas asistieron a la fiesta en el microbús

Usuarios critican la fiesta en el microbus

Sin embargo, otros usuarios criticaron que fuera algo muy “whitexican”, pues el usuario de TikTok aseguró que fue algo muy “exótico”.

La neta fue súper chido porque hace mucho no me subía a uno y se me hace algo con mucha mexicanidad y muy exótico”, puntualizó.

En TikTok, una usuaria cuestionó a Don Gardenio, como se hace llamar el hombre, sobre si es verdad que existe una “Playlist de microbuseros”. A lo que, en respuesta, él le compartió cómo encontrarla en Spotify.

Mientras para algunos usuarios de las redes la idea fue original, otros han hecho críticas al video, pues consideran que la fiesta en el microbús sólo se realizó con la intención de provocar opiniones.