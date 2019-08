Joven lanza a niño desde el décimo piso de una torre en Londres

Sin razón aparente, un joven de 17 años lanzó a un niño de apenas seis años desde el décimo piso del museo Tate Modern, en Londres Inglaterra; autoridades detuvieron al joven, luego que arrojará al pequeño.

El niño cayó en el quinto piso del edificio, sin embargo, su estado de salud se encuentra en estado crítico, pero los médicos no temen por su vida.

De acuerdo a los primeros informes, el joven no conocía al menor, por lo que hasta el momento se desconoce el origen de la agresión.

Los hechos se presentaron el pasado 4 de agosto, cuando el niño acudió al museo en compañía de su madre, por lo que de acuerdo con los testigos, en un momento de descuido, el atacante empujó al niño, por lo que cuando la madre buscaba al menor, este ya había caído.

Fueron los propios turistas los que detuvieron al atacante, quien no puso resistencia al momento del operativo; el atacante fue acusado por intento de homicidio.

La víctima fue trasladada en un helicóptero hacia el hospital más cercano para su atención.

Noticias en Londres

En semanas recientes, británicos salieron a las calles de Londres a manifestar su descontento con la salida de Inglaterra de la Unión Europea con el tema del Brexit.

La manifestación, la cual llevó por nombre “Not Boris, Yes to Europe”, los protestantes externaron su rotundo rechazo al Brexit, junto a la candidatura de Boris Johnson, el hombre que se ha ido perfilando sigilosamente para ser que nombre que hasta ahora suena con fuerza como el favorito en el reemplazo al cargo que ocupaba Theresa May como la primer ministra británica.

Con coloridas pancartas, grandes carteles en manos y un sin fin de altavoces, incluso, un inflable burlesco del candidato Boris Johnson fue como protestaron los inconformes, haciendo un río de gente en las calles londinenses.