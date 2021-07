Joven fue golpeada y quemada con gasolina por su ex novio; vivió para contarlo

Por celos, y por su necesidad de “poseerla”, un día el exnovio de Valentina Olivares tomó la cobarde decisión de golpearla con un martillo en la cabeza y cuando la joven estaba inconsciente, le roció gasolina y la quemó al interior de su propio hogar.

Valentina es originaria de Venezuela, donde los hechos tuvieron lugar, sin embargo, a causa de la gravedad de sus quemaduras tuvo que ser trasladada a Estados Unidos, pues en su país no podía recibir la atención médica necesaria y tampoco contaban con los medicamentos pertinentes para ayudarla a sanar.

Posterior a una relación de 2 años y medio con un joven colombiano, Valentina Olivares optó por terminar la relación luego de tener muchos problemas con el muchacho, además de que tenía muchas ganas de avanzar y centrarse a otras cosas una vez que comenzara la universidad.

Valentina fue quemada por celos de su exnovio

Sin buscar un nuevo romance, la joven Valentina conoció a otra persona con la que rápidamente se entendió y empezó a salir con él, cosa que no fue del agrado de su ex novio, quien por cierto, continuaba asistiendo a comer a casa de los padres de ella, hasta que le pidió que por favor dejara de hacerlo.

Fue el 18 de enero del 2018, cuando Valentina estaba en su casa cuando escuchó que alguien tocaba la puerta, abrió y era él junto con un amigo que los dos tenían en común. El pretexto de los jóvenes fue solicitar su licuadora para hacer un licuado, sin embargo, jamás se imaginó que nunca olvidaría esa ocasión.

Su ex novio la condicionó a que, si quería que se fuera de su casa, tenía que aceptar un último obsequio; ella temerosa aceptó. Le taparon los ojos e inmediatamente sintió dos fuertes golpes en la cabeza, se quitó la venda y Valentina se dio cuenta que estaba sangrando.

La joven sobrevivió las quemaduras con gasolina

Cuando la joven despertó estaba sola, se levantó y vio su ropa quemada pero no sintió nada más. Corrió a la cocina y tomo una jarra de agua para luego pedir auxilio desde una ventana a sus vecinos. Mucha gente se acercó para ayudarla, también llamaron a su madre quien estaba trabajando.

Valentina fue trasladada al hospital en calidad de urgencia, no únicamente tenía las dos heridas en su cabeza, sino que tenía quemado el 75% de su cuerpo. Los responsables llegaron a la escena fingiendo no saber lo que sucedió, pero no contaron con que seguía viva y los delató. Ambos fueron golpeados y posteriormente detenidos por las autoridades.

Afortunadamente, Valentina Olivares se ha recuperado poco a poco lejos de su tierra natal, gracias al apoyo de médicos y principalmente de su familia, aunque su proceso todavía no ha terminado, según los expertos. Recientemente, la joven narró su historia en TikTok donde se hizo viral.

