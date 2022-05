Joven es atacado por un tiburón y logra sobrevivir gracias a “rápido pensamiento”

Un buzo fue atacado por un tiburón y logró salir con vida gracias a un “rápido pensamiento” pues reveló que sopló burbujas de oxígeno en la cara de la bestia para ahuyentarla.

Un joven buzo de Perth sufrió un gran susto cuando fue embestido por un enorme tiburón toro en el río Swan. Bailey Haffner tenía su equipo de buceo mientras limpiaba un bote cerca del Royal Perth Yacht Club cuando el tiburón vino a por él.

A la mitad del trabajo, sintió un gran golpe y salió disparado del bote hacia aguas abiertas. Inicialmente no supo qué era hasta que se dio la vuelta y vio al tiburón.

“Este tiburón se me ha subido básicamente encima por el lado derecho y me ha empujado hacia abajo y me ha dado una especie de giro para patearme del casco del barco”, dijo a 7NEWS.

El joven logró sobrevivir al ataque

“Fue más un shock, realmente no me di cuenta de lo que había sucedido. Fue un golpe bastante contundente y podías sentir lo grueso que era, había mucha carne en él. Me golpeó como si fuera aire enrarecido”.

A juzgar por el tamaño de su cabeza, el joven de 20 años se había encontrado cara a cara con un tiburón toro de 3,5 metros.

“Fui a echar un vistazo atrás y, de repente, vi esta cabeza grande... era de un tamaño decente, de unos dos pies de grosor”, dijo.

Haffner se quitó la máscara de buceo y trató de asustar al tiburón con burbujas de aire, logrando increíblemente salir del agua sin lesiones.

Un tiburón toro habría atacado al joven

“Usas un regulador para bucear, así que me lo quité de la boca y mantuve el flujo libre porque, aparentemente, los tiburones odian las burbujas”, dijo. "Eso debe haber funcionado para mí".

Lleno de adrenalina, Haffner no puede recordar cómo salió del agua, pero afortunadamente logró subir al embarcadero, perdiendo una aleta en el camino.

“No había mucho que pensar excepto en salir”, dijo.

La última vez que un hombre fue atacado por un tiburón en el río Swan fue en enero del 2021 pasado, cuando Cameron Wrathall, padre de dos hijos, fue mutilado en el primer ataque en el canal en 50 años.

