Joven de 26 años solo tiene relaciones sexuales con ancianas

Según un joven ‘adicto’ a las mujeres mayores: “los gustos van cambiando a lo largo de la vida y los sexuales, como todos, también son transitorios, o conozco a nadie a quien siempre le haya puesto cachondo el mismo tipo de mujer”.

“No creo que esto sea algo raro, pero quizá sí especial. Yo considero raro —sexualmente hablando— al que tiene vicios mucho más minoritarios, como puede ser el caso de los zoófilos, los necrófilos o incluso el tipo que se masturbaba mientras yo se lo hacía a su amiga. Al fin y al cabo, a mí solo me gustan las mujeres, que ahora me haya dado porque sean realmente mayores no creo que sea verdaderamente raro”.

“La gente enloquecería con lo activas que son las ‘viejitas’. Tienen tanta o más necesidad de sexo que una veinteañera rebosante de hormonas”.

“Ellas prefieren referirse a mí como un "yogurín". "¿Quedamos esta noche, mi yogurín?" es un mensaje que recibo frecuentemente en mi teléfono. Yo creo que más que verme como un yogurín, lo que realmente les sucede es que alucinan del empeño que pongo en la cama con ellas. No me contengo y las trato como si tuvieran mi edad. Cuando voy desatado, no les doy tregua.

- El hombre cuenta que hace años le gustaban las góticas y disfruto mucho del sexo hasta que me cansó y notó que empezaba a sentirse más atraído por las mujeres mayores y que un encuentro sexual con una señora puede ser mucho más excitante que con una niña. También señala que el sexo es tan normal y variable que no le molesta que haya hombres de por medio en mis relaciones sexuales, pero tienen que tener un papel pasivo y no interactuar con él.El joven dice que las personas lo señalan y se burlan de sus gustos pero que él se siente orgulloso de su preferencia por las ‘maduritas’ y que le es difícil buscar videos en internet que vayan con sus gustos porque la mayoría se va por niñas jóvenes.El joven adicto a las ‘viejitas’ trabaja en discos y le es complicado encontrarlas, pero cuando las ve se acerca a ellas educadamente y con suerte encuentra mujeres mayores de 70, señala que; las arrugas de la experiencia