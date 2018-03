Joven con síndrome de Down salva a niña de morir ahogada

Redacción Web/Diario La Verdad ITALIA.- Un joven de 17 años con síndrome de Down no lo pensó y corrió a salvar a una niña de morir ahogada en el mar. El incidente ocurrió cuando Valerio Catoia se encontraba con sus padres y hermana en la playa cuando escucharon los gritos de dos niñas en problemas. El joven, que practica natación desde pequeño, y su padre no lo pensaron y nadaron hacia las niñas para salvarlas. Valerio y su padre llegaron con las niñas, cada uno salvó a una y consiguieron llevarlas hasta la orilla, donde médicos atendieron a las niñas. Las menores se encuentran estables gracias a Valerio y a su padre. El menor ha competido en varios campeonatos nacionales de natación, en el 2016 participó en las primeras olimpiadas para atletas con síndrome de Down.

