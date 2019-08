Joven con fuerte dolor de cabeza muere de una plaga de gusanos en el cerebro

Un joven de 18 años de edad murió en Faridabad, India, tras una plaga de gusanos en el cerebro que le habían provocado convulsiones, hinchazón en la parte superior del ojo, insensibilidad en uno de sus testículos y fuertes dolores de cabeza.

A pesar de que el joven había presentado todos estos síntomas, los doctores no pudieron determinar, si no hasta después de muerto, cuál era la razón de enfermedad; gracias a una resonancia magnética y exámenes de ultrasonido, los doctores pudieron encontrar en el craneo del joven “numerosas lesiones quísticas bien definidas tanto en toda la corteza cerebral como en el tronco encefálico y el cerebro”.

Al revisar de nuevo, se dieron cuentan que el cerebro se encontraba plagado de gusanos conocidos como Taenia solium o tenias parasitarias de cerdo.

Así pasa la bacteria del cerdo a las personas.

El estudio de los neurólogos Nishanth Dev y Zafar Abbas, que trataron al joven, fueron publicados en la revista The New England Journal of Medicine se explica que los médicos optaron por recetarle el tratamiento habitual para antiparásitos e intentaron estabilizarlo con fármacos antiepilépticos y dexametasona, pero el paciente no resistió la plaga de gusanos en el cerebro.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

La plaga de gusanos en el cerebro es originada cuando una persona ingiere huevos microscópicos que son encontrados en carne cruda o mal cocinada de cerdo. Las personas infectadas pueden exponer a otras personas a los huevos, por lo regular a través de la manipulación de alimentos.

Esta plaga infecta el tejido muscular y puede pasar años en el cuerpo de una persona sin que se den cuenta y sin que empiece a presentar efectos secundarios.

TE PUEDE INTERESAR: Ameba come cerebros MATA a un hombre tras nadar en un parque acuático

A pesar de que este caso se presentó el 29 de marzo, los recientes sucesos de bacterias que han matado a personas ha sacado a luz de nueva cuenta este terrible hecho que dejó impactado hasta a los expertos.