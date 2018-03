Agencias/Diario La Verdad Mendoza, Argentina.- Joven atropella y mata a su novio, Julieta Silva de 30 está acusada de atropellar a Rugbier Genaro Fortunato de 25 años en San Rafael, provincia de Mendoza en Argentina. La justicia de país sudamericano le está imputando el homicidio doblemente agravado por el vínculo de pareja y alevosía, lo que la fiscal Andrea Rossi ha determinado enviarla a la cárcel. "Así eras vos... Siempre tan feliz, tan jodon, tan vos.. así quiero que te conozca Fran.. un pedacito tuyo quedó acá y estoy feliz de que sea yo quien lo de?", expresó Agostina en su perfil de Facebook, donde comenzó a recibir infinidad de comentarios de aliento ante el futuro que le espera junto a su pequeño bebé. Al salir de un boliche le pasó el coche encima a su novio. El resultado de la necropsia arrojó la causa de muerte de la víctima, la cual fue aplastamiento de cabeza y cráneo", indicaron en sede judicial. Un nuevo testigo "La mina había pegado la U en medio de la calle como pegando la vuelta para la ruta. Ahí yo lo quedo mirando, y venía ligerísimo, ligero y el pibe estaba en la calle, no le dio ni tiempo de pararse al pibe porque ella lo pasó por arriba directamente, como si nada", expresó al diario local Sitio Andino el "trapito" que trabaja en las inmediaciones del boliche La Mona, quien recordó a Genaro por darle siempre propina. "Con sinceridad digo que ni se arrimó al chico después de atropellarlo. Si era el novio, ni siquiera lo fue a ver" El cuida coches del lugar vio cuando la pareja salió del lugar de manera distanciada uno del otro. "Cuando salen, se van caminando. Yo le pregunto si se iba. El pibe me dijo que sí, que lo siguiera para que me pagara el auto. Yo los acompaño, cuando llegamos al frente del auto, la piba ya estaba adentro del vehículo", relató el joven. La versión de Julieta es que ella iba enojada y se metió al auto para dar marcha atrás y le abrió la ventana a Genaro que le había pedido algo. "Ella baja la ventanilla porque el muchacho le golpea para pedirle algo, yo no podía escuchar porque estaba retiradito ahí al lado. Ahí arranca el auto, y sale ligero, el muchacho se agarra de la parte de la ventanilla y habrá hecho 10 metros o 15 metros cuando se cae al piso, queda sobre la mano izquierda", contó el trapito, recordando que la chica hizo unos 150 metros, giró en U, y pasó por encima del cuerpo del chico. "Le dije 'bajate, flaca. Mirá, atropellaste al vago'. Ella me respondió: 'Si yo no he hecho nada'", expresó el joven, quien le quitó las llaves del auto a Julieta para que no se fugara. "Ella ni siquiera lo fue a ver al novio. Se bajó del auto hasta donde estaba yo para que solamente le devolviera la llave diciendo que no se iba a disparar", agregó. Pruebas toxicológicas Tanto el occiso Genaro, como la joven imputada del homicidio salieron en una prueba toxicológica con 1.8 y 0.8 grados de alcohol en la sangre. con lo establecido quedó claro que la joven sobrepasó el límite permitido (0.5 g/l en la sangre), por lo que su situación se pone más complicada. Por último, a la espera de nuevas pericias toxicológicas y oftalmológicas, ya que la chica, detenida en la cárcel en San Rafael, dijo que padece astigmatismo y no llevaba los lentes, lo que le habría impedido ver el cuerpo de Genaro en el piso, se aguarda que en las próximas horas se realice la reconstrucción de hecho. El desencadenante de la furia de Silva sería un mensaje en el celular que recibió el deportista, Genero Fortunato de una ex novia de su edad, con quien estaba esperando un hijo. Tras el sorprendente desenlace, la futura mamá, Agostina Quiroga Arana, utilizó las redes sociales para recordar y despedir al chico, confirmando además que espera un hijo con él.Al salir de un boliche le pasó el coche encima a su novio. El resultado de la necropsia arrojó la causa de muerte de la víctima, la cual fue aplastamiento de cabeza y cráneo", indicaron en sede judicial.El cuida coches del lugar vio cuando la pareja salió del lugar de manera distanciada uno del otro.La versión de Julieta es que ella iba enojada y se metió al auto para dar marcha atrás y le abrió la ventana a Genaro que le había pedido algo.Tanto el occiso Genaro, como la joven imputada del homicidio salieron en una prueba toxicológica con 1.8 y 0.8 grados de alcohol en la sangre. con lo establecido quedó claro que la joven sobrepasó el límite permitido (0.5 g/l en la sangre), por lo que su situación se pone más complicada. Por último, a la espera de nuevas pericias toxicológicas y oftalmológicas, ya que la chica, detenida en la cárcel en San Rafael, dijo que padece astigmatismo y no llevaba los lentes, lo que le habría impedido ver el cuerpo de Genaro en el piso, se aguarda que en las próximas horas se realice la reconstrucción de hecho.

