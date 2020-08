Joven apunta un arma entre sus piernas y se dispara en las “pelotas”

En las redes sociales e internet han aparecido un grupo de amantes de las armas a quienes les encanta tomarse fotografías con ellas, cargadas y apuntando a sus genitales, por lo que era cuestión de tiempo que a alguno se le escapara un tiro.

Resulta que esto ya ha ocurrido, un joven del área de San Diego terminó disparándose entre las piernas lesionado sus testículos, esto después que se subieran las fotos con las “pelotas” destrozadas. Más tarde Oficina del Sheriff del Condado de Imperial, confirmó el incidente.

En lugar de dar un paso atrás y comenzar a cuestionar si la práctica es prudente, el grupo parece haber encontrado a la persona indicada para ser el administrador de la página de los fanáticos de las armas y ahora incluso lo tratan como su rey.

El 11 de agosto, un miembro del grupo "Loaded Guns Pointed at [B] enis" publicó un video de él mismo apuntando con una pistola cargada de 1911 a sus testículos, luego hay una breve pausa antes de que se dispare el arma.

And the glorious video pic.twitter.com/qxKDv5cKoS — Derrick (@moeguns_derrick) August 11, 2020

Joven se dispara en los testículos

El video original del hombre disparándose a sí mismo y el hilo posterior ha sido eliminado, pero los miembros del grupo capturaron el video y las consecuencias y lo volvieron a subir.

“Oye [b] ois, podría haberlo jodido”, escribió el hombre que se disparó en las bolas encima de una imagen de sus piernas desnudas y salpicando sangre en la alfombra de su piso. Una toalla se coloca entre sus piernas y una copia impresa de la constitución está arrugada en el borde de la foto.

El tipo publicó sobre el incidente mientras sangraba. "El calibre de Dios [.45] pasó por mi escroto, colchón, somier y piso", escribió, esto porque el hombre pensó que solo se había rozado, pero una visita posterior al hospital contó una historia diferente.

En la última publicación pública del hombre, está en una bata de hospital verde en una camilla con máscara rosa que le cubre la cara y apunta con el dedo a la entrepierna como una pistola. "Resulta que no fue un rasguño, esa ronda me atravesó como una mierda", publicó. "Lo que pensé que eran dos heridas de roce, resultó ser una herida de entrada y salida".

El tirador no respondió a una solicitud de comentarios, pero un administrador de Loaded Guns Pointed at [B] enis dijo que lo estaba haciendo bien. "[Él] está 100% bien, de hecho se fue a trabajar al día siguiente", dijo un administrador de Loaded Guns Pointed at [B] enis a Motherboard en un mensaje de Facebook.

Tras este suceso numerosos comentarios en contra de la acción de este joven quien luego subió una fotografía sarcástica de lo ocurrido.

“La razón por la que lo llamamos rey es en parte porque el pobre chico ya se disparó a sí mismo, no creo que deba ser castigado también ... Estoy bastante seguro de que ha aprendido la lección sin que el mundo entero lo llame idiota".

Según su perfil de Facebook, el hombre que se disparó vive en el área de San Diego y el Departamento de Policía de San Diego dijo que habían llamado al hospital en el área para hacer un seguimiento de un paciente con una herida de bala autoinfligida a las 8:30 pm del 11 de agosto.

Un representante del departamento de policía señaló que el hombre se había ido cuando los agentes llegaron al hospital. El tirador publicó su foto del hospital a las 8:24 p.m. el 11 de agosto.

Para entender por qué sucedió esta cosa idiota en primer lugar, y por qué hay varios grupos en línea dedicados a publicar fotos de propietarios de armas apuntando con un arma cargada a su pene además del grupo de Facebook en cuestión, debes comprender la disputa entre las armas en línea. personas.

La "disciplina del gatillo" es una medida básica de seguridad con armas que se le aplica a las personas cuando están aprendiendo sobre armas de fuego. La seguridad básica dice que siempre mantienes el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar, y que apuntes lejos de ti mismo y de otras personas a menos que tengas la intención de dispararles.

En los últimos meses más personas han comenzado a subir a las redes fotografías apuntando los genitales.

A los shitposters les encanta tomar fotografías de un arma cargada que les apunta en la ingle, con el dedo sobre el gatillo, para irritar a los dueños de armas responsables.

Ahora, Loaded Guns Pointed to [B] enis ha convertido al tirador en administrador, y el grupo está haciendo memes de él como su rey. En un meme, Barack Obama le está otorgando una Medalla Presidencial de la Libertad.

El grupo cambió su foto de portada a una captura de pantalla del tirador apuntando su 1911 cargado a su pene.

“[Estamos] hartos y cansados de ser demonizados como dueños de armas, y enlazados con la alt-right solo por poseer armas”, dijo un administrador de Loaded Guns Pointed at [B] enis a Motherboard en un mensaje de Facebook. "Estamos hartos de que los republicanos (piense en la NRA) nos digan qué hacer con nuestra propiedad, y estamos hartos de que nos digan que solo porque nos gustan las armas significa que tenemos que ser anti mujer, pro vida y pro Trump".