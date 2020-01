Joven APUÑALA la NARIZ del novio de su ex pareja cuando entraban a un motel

Joven APUÑALA la NARIZ del novio de su ex pareja cuando entraban al motel

Los celos no son buenos consejeros, y un claro ejemplo es el caso de un joven que decidió apuñalar al novio de su ex pareja cuando estos ingresaban a un motel en Argentina; medios locales detallaron que la víctima fue herida en la cara.

La pareja ya había ingresado al motel y se investiga si el ex novio habría estado espiando a ambos.

ATAQUE DE CELOS

Joven APUÑALA la NARIZ del novio de su ex pareja cuando entraban al motel

Según detallan, los hechos tuvieron lugar luego de que la joven y su actual pareja, ingresara al motel a bordo de una camioneta; fue entonces que el ex novio de la joven, los vio y decidió entrar tras ellos para atacar al hombre dejándole clavado el cuchillo en las fosas nasales.

En un principio, la joven solicitó urgente el servicio de una ambulancia, pero en pocos minutos el lugar fue rodeado por varias patrullas y fueron los agentes policiacos quienes terminaron llevando a la joven víctima a un hospital para que fuera atendido por los especialistas.

Tras recibir atención médica, los agentes interrogaron a la pareja y la joven identificó al agresor como su ex novio, quien minutos más tarde, fue localizado al interior de su domicilio y arrestado por elementos de la policía de Argentina; el agresor enfrenta cargos por intento de homicidio.

Te podría interesar: Mujer asesina a su novio por “celos” y confiesa el crimen en redes sociales

Las autoridades de Argentina no han brindado información detallada del estado de salud del joven que fue víctima del ex novio de su pareja; medios locales indican que el caso se encuentra bajo investigación, pero el agresor podría ir a juicio y de ser hallado culpable, no tendrá derecho a fianza, pues sería acusado de intento de homicidio.

Síguenos en Instagram y entrérate de las noticias trend de la semana