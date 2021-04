Johnson & Johnson desecha 15 millones de vacunas por problema de calidad

Un lote de 15 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 de Johnson & Johnson tuvo que ser desechado debido a que no cumplió con los estándares de calidad de la empresa, informó este miércoles The New York Times.

La manufacturera en Maryland, Estados Unidos, emitió un comunicado explicando un ingrediente de la vacuna fabricado por Emergent Biosolutions no cumplía con los estándares de calidad, por lo que no pasó a las etapas de presentación y finalización.

La compañía dijo que la fábrica de Emergent BioSolutions involucrada aún no había sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para formar parte de la vacuna.

J&J se había comprometido a proporcionar 20 millones de dosis de su vacuna al gobierno de los Estados Unidos para fines de marzo y 80 millones de dosis más para fines de mayo. Su declaración sobre el problema de fabricación dijo que todavía estaba planeando administrar 100 millones de dosis para fines de junio y que "apuntaba a administrar esas dosis para fines de mayo".

El compromiso de Johnson & Johnson con Estados Unidos

Como hemos reportado en La Verdad Noticias, el presidente Joe Biden se ha comprometido a tener suficientes vacunas para todos los adultos estadounidenses para fines de mayo. El gobierno de los Estados Unidos ordenó suficientes inyecciones de dos dosis de Pfizer y Moderna para vacunar a 200 millones de personas que se entregarán a finales de mayo, más las 100 millones de inyecciones de J&J.

Un funcionario federal dijo el miércoles por la noche que el objetivo de la administración se puede cumplir sin dosis adicionales de J&J.

Un portavoz de J&J dijo el miércoles temprano que la compañía cumplió con la meta de finales de marzo, pero no respondió a preguntas sobre si la planta de Emergent en Baltimore había sido aprobada por la FDA.

Johnson & Johnson ha entregado cerca de 6.8 millones de dosis hasta este miércoles, según el rastreador de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

La vacuna contra COVID-19 de Johnson & Johnson se ha considerado como un impulso para las campañas de vacunación en todo el mundo, pues solo requiere una inyección y se puede enviar y almacenar a temperaturas de refrigeración, a diferencia de otras fórmulas que deben mantenerse congeladas.

