El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, celebrarán una reunión "virtual bilateral" antes de fin de año, dijo un alto funcionario de Estados Unidos, mientras los países impulsan la diplomacia en medio de varios puntos de tensión.

Hay un "acuerdo en principio" para el "virtual bilateral", dijo el funcionario a los periodistas bajo condición de anonimato el miércoles. “El presidente dijo lo lindo que sería ver a Xi, lo que no ha hecho desde hace algunos años”, dijo el funcionario. "Esperaríamos que tuvieran la capacidad de verse, aunque solo sea de forma virtual".

Los comentarios se produjeron un día después de que Biden y Xi Jinping discutieron sobre Taiwán en medio de un aumento de las tensiones, donde las autoridades han expresado su preocupación por las recientes maniobras militares chinas en la zona de identificación de defensa aérea de la isla autónoma (ADIZ).

¿Qué dijo Joe Biden sobre el acuerdo de Taiwán?

Joe Biden y Xi Jinping celebrarán una reunión virtual antes de fin de año.

"He hablado con Xi sobre Taiwán", dijo Biden en la Casa Blanca el martes. "Estamos de acuerdo, cumpliremos con el acuerdo de Taiwán, y dejamos en claro que no creo que él debería hacer otra cosa que no sea cumplir con el acuerdo".

Taiwán dijo que rastreó un récord de 56 aviones chinos en su ADIZ el lunes, en una serie de maniobras que comenzaron el viernes, Día Nacional de China, y llevaron a la isla a lanzar aviones de combate en respuesta.

La Verdad Noticias informa que, Beijing, que reclama a Taiwán como su propio territorio, ha intensificado las actividades a través del Estrecho este año, y el número de incidentes registrados en camino de duplicar el nivel de 2020.

Washington condenó las recientes acciones militares de Beijing en la zona de defensa aérea de Taiwán como "provocadoras" y desestabilizadoras", e instó a las autoridades chinas a detener" la presión y la coerción militar, diplomática y económica contra Taiwán ".

Taiwán preocupa a Estados Unidos y China

Taiwán fue uno de los varios puntos de discusión en una reunión el miércoles entre el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y Yang Jiechi, el principal diplomático de China, en Suiza, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

Sullivan mencionó "una serie de áreas" en las que Estados Unidos tiene preocupaciones sobre el comportamiento de China, dijo el comunicado, incluidos Taiwán, el Mar de China Meridional, Hong Kong, Xinjiang y los derechos humanos.

"El Sr. Sullivan también planteó áreas en las que Estados Unidos y la República Popular China (China) tienen interés en trabajar juntos para abordar desafíos transnacionales vitales y formas de administrar los riesgos en nuestra relación”, dijo.

