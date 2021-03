Joe Biden viajará a la frontera con México para atender el tema migratorio

Ante la crisis que vive Estados Unidos por la llegada incontrolable de migrantes, este domingo el presidente Joe Biden afirmó que viajará a la frontera con México para atender el caso.

Cuestionado por los periodistas a su regreso a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en Camp David, sobre su pensaba visitar la frontera sur, el mandatario respondió: "En algún momento, lo haré, sí", sin precisar una fecha.

El presidente Joe Biden dijo conocer la situación en los centros de detención de migrantes en la frontera, cuando uno de los reporteros le preguntó si con esa visita deseaba conocer de primera mano las condiciones en ese tipo de instalaciones.

"Estamos en el proceso ahora, incluyendo garantizar que restablecemos lo que había antes, que era que puedan (los inmigrantes) quedarse y presentar sus casos desde sus países de origen", explicó.

El presidente Joe Biden presentó su plan migratorio.

Joe Biden llama a migrantes a no ir a EE.UU.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el presidente pidió a los migrantes no ir a Estados Unidos, ante la crisis migratoria por la que enfrenta el país. En una entrevista para ABC, Joe Biden declaró con certeza: “Puedo decir con bastante claridad: no vengan...”Estamos en el proceso de instalarnos, no abandonen su pueblo, ciudad o comunidad”.

También este domingo, el ex presidente Donald Trump calificó las intervenciones del gobierno de Joe Biden de "patéticas", "inútiles" y de "desgracia nacional" durante una entrevista para una cadana estadounidense, e instó a reanudar la construcción del muro en la frontera con México.

Como hemos informado anteriormente, el gobierno de Joe Biden enfrenta una presión cada vez mayor sobre su estrategia en la frontera entre Estados Unidos y México y los intentos de su administración de abordar el creciente número de migrantes que intentan cruzar a diario hacia el país estadounidense.

