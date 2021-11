El presidente Joe Biden recibió un certificado de salud limpio del médico de la Casa Blanca el viernes después de someterse a un extenso chequeo de rutina durante el cual sus poderes se transfirieron brevemente a la vicepresidenta Kamala Harris.

"El presidente sigue siendo un hombre sano, vigoroso, de 78 años, que está en condiciones de ejecutar con éxito los deberes de la presidencia, incluidos aquellos como director ejecutivo, jefe de estado y comandante en jefe", Kevin O'Connor, el Médico de la Casa Blanca, escribió.

El informe detallado decía que Joe Biden tenía un movimiento "perceptiblemente más rígido y menos fluido" mientras caminaba que hace un año, y sufría "una frecuencia y gravedad cada vez mayores de 'carraspeo' y tos durante los compromisos para hablar en público".

Joe Biden obtuvo altas calificaciones de salud

Joe Biden "sano y apto" para desempeñar funciones de presidente: Casa Blanca.

Sin embargo, estos dos síntomas no se consideraron de preocupación inmediata y no parecían ser el resultado de afecciones graves, decía la carta de O'Connor. En una serie de pruebas, Joe Biden obtuvo altas calificaciones.

No tiene "signos de insuficiencia cardíaca", "no tiene problemas dentales", no tiene "sospechas de cáncer de piel" y su salud ocular "es tranquilizadora".

Una de las razones de ese informe sólido puede ser el hallazgo del médico de que "el presidente no usa ningún producto de tabaco, no bebe alcohol y hace ejercicio al menos cinco días a la semana".

Biden, el presidente de mayor edad en la historia de EE.UU.

Joe Biden, que cumplirá 79 años el sábado y es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, toma tres medicamentos recetados comunes y dos medicamentos de venta libre, además de usar lentes de contacto, reveló la carta.

La Verdad Noticias informa que, el mandatario estadounidense mide cinco pies, 11.65 pulgadas (1.82 metros), pesa 184 libras (83.46 kg) y tiene un índice de masa corporal de 25.

Un sonriente Joe Biden regresó a la Casa Blanca de su chequeo en el hospital Walter Reed, diciendo "Me siento muy bien". "Estamos en muy buena forma", dijo, usando sus característicos lentes de sol de aviador.

