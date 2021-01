Joe Biden realizará mañaneras diarias desde la Casa Blanca ¿se lo copió a AMLO?

Al estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), su homólogo estadounidense Joe Biden iniciará con la conferencias matutinas a fin de rendir un informe de las actividades.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó este lunes que el presidente ofrecerá conferencias diarias con el objetivo de regresar a la verdad, y transparencia que dice, se perdió durante el gobierno de Donald Trump.

El presidente Joe Biden tiene como prioridad la transparencia en la información, por lo que su gobierno volverá a ofrecer un encuentro con la prensa a diario.

"Cuando el presidente me pidió que ocupara este cargo, hablamos de la importancia de devolver la verdad y la transparencia, y me pidió que me asegurara de que estamos comunicando las políticas de toda la administración de Biden-Harris y el trabajo que estará haciendo todos los días en nombre de los estadounidenses", detalló Jen Psaki.

Joe Biden brindará conferencias diarias desde la Casa Blanca.

¿Joe Biden copia formato de AMLO?

En México, AMLO también ofrece conferencias de prensa diarias. Conocidas como "mañaneras", el amndatario señala que tiene la intención de mantener informada a la población.

Cada mañana, se planta ante la prensa durante unas dos horas y contesta todo tipo de preguntas, explica políticas, entre otras cosas.

Se espera, que al igual que en las conferencias de AMLO, un intérprete del lenguaje de señas acuda a las conferencia de Joe Biden.

Te recomendamos: Conferencia Matutina 25 de enero: Olga Sánchez encabeza las conferencias de AMLO

¿Consideras que las conferencias diarias de Joe Biden y AMLO son necesarias? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.