Joe Biden promueve vacunas COVID-19 con influencer de TikTok

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden ha agregado otro recluta a su ejército de personas influyentes que la Casa Blanca está utilizando para aumentar las tasas de vacunación entre los más jóvenes. En esta ocasión el mandatario recibió al influencer Seth Phillips mejor conocido como Dude With Sign.

El joven visitó la Casa Blanca este viernes, donde discutió el esfuerzo de la vacuna COVID-19 con el presidente y luego posó para una foto en el Rose Garden, según cita DailyMail.

El mandatario posó junto a Seth Phillips portando dos cárteles con el siguiente texto: "Cuidemonos unos a otros y vacunémonos” y "Este tipo lo entendió, muchachos".

Cabe señalar que esta iniciativa del presidente estadounidense surgió luego que su gobierno lucha actualmente con “la pandemia de los no vacunados" en Estados Unidos pese a que las dosis están garantizadas para todos los ciudadanos.

¿Quién es el influencer que invitó Joe Biden?

El presidente y el influencer en la Casa Blanca

Seth Phillips, del perfil Dude With Sign, tiene más de 7.5 millones de seguidores. En 2020 llamó la atención por su colaboración con la Organización Mundial de la Salud para disipar información errónea sobre COVID-19.

Sostenía carteles que incluían "deja de tocarte la cara", "lávate las malditas manos" y "limpia también tu maldito teléfono".

Otras publicaciones relacionadas con COVID incluyeron, 'el buen tiempo no significa que COVID haya terminado', 'gracias a los médicos, enfermeras y personal médico' y 'no hay excusa para no usar una máscara en Halloween'.

¿Cuántas vacunas han sido aplicadas en Estados Unidos?

Hasta el momento Estados Unidos ha aplicado un total de 353.205.544 dosis, de las cuales 167.105.507 personas se encuentran completamente inoculadas.

Sin embargo, gran parte de la población joven está recibiendo la vacuna, por lo que el presidente Joe Biden recibió a un influencer en la Casa Blanca a fin de promover la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

