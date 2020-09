Joe Biden podría VENCER a Donald Trump con sus votantes secretos

Con Donald Trump detrás de Joe Biden en aproximadamente 7 puntos porcentuales en las encuestas nacionales, un margen que apenas se ha movido durante uno de los años políticos más tumultuosos que se recuerden, algunos de los partidarios del presidente han decidido descartar el liderazgo de Biden como un espejismo.

El día de las elecciones, millones de estadounidenses tienen la intención de votar por Trump pero les da vergüenza admitir que saldrán de su escondite e impulsarán al presidente a la victoria.

Este argumento es conocido entre los analistas políticos como la teoría del “votante tímido de Trump”.

No es nada nuevo. Después de la estrecha e inesperada victoria de Trump en el Colegio Electoral en 2016, algunos observadores lo plantearon como una explicación de por qué las encuestas estatales en los estados clave de Rust Belt subestimaron el apoyo del actual presidente.

Pero entonces no había evidencia para corroborar la afirmación de que un número decisivo de fanáticos de Trump ocultó sus verdaderos sentimientos hasta el día de las elecciones de 2016.

Los errores estadísticos, en particular el submuestreo de blancos sin educación universitaria, fue la causa más probable del nivel estatal de ese año, fallas en las encuestas. Y hay incluso menos razones para creer que millones de votantes de Trump están siendo circunspectos hoy.

De hecho, los nuevos datos de la última encuesta de Yahoo News / YouGov sugieren que los votantes tímidos de Biden ahora pueden ser más abundantes que los votantes tímidos de Trump.

La encuesta, que se llevó a cabo del 9 al 11 de septiembre, encontró que la gran mayoría de los votantes de Trump vive en áreas fuertemente pro Trump donde el incentivo para cubrir sus inclinaciones políticas por temor a la censura, un fenómeno conocido como "sesgo de deseabilidad social" - es probablemente bastante leve, si es que existe.

Un 65 por ciento de los votantes de Trump dice que todos o la mayoría de sus vecinos votarán por Trump. Solo el 5 por ciento de los votantes de Trump dicen que todos o la mayoría de sus vecinos votarán por Biden.

Menos de una cuarta parte (22 por ciento) dice que no sabe cómo votarán sus vecinos.

Los votantes de Biden, por otro lado, tienden a vivir en áreas políticamente más diversas, y un número mucho menor (44 por ciento) dice que todos o la mayoría de sus vecinos votarán por el candidato demócrata.

El catorce por ciento dice que todos o la mayoría de sus vecinos votarán por Trump o que no saben cómo votarán sus vecinos (32 por ciento).

Esto no refuta la existencia de votantes tímidos de Trump. Pero la realidad es que pocos partidarios de Trump están rodeados de demócratas con los que deberían ser tímidos.

Al contrario: son los votantes de Biden, no los votantes de Trump, quienes tienen más probabilidades de ser lo suficientemente "tímidos" para ocultar su política.

Cuando se les preguntó si sus vecinos se sorprenderían al saber a quién apoyan, aproximadamente la misma proporción general de votantes de Biden (14 por ciento) y Trump (12 por ciento) dijeron que sí.

Pero cuando se concentra en los votantes de Biden y Trump que viven en "territorio enemigo", surge una clara distinción.

Solo el 20 por ciento de los votantes de Trump con vecinos en su mayoría que respaldan a Biden dicen que esos vecinos se sorprenderían de su apoyo a Trump. Sin embargo, entre los votantes de Biden en el país de Trump, ese número es 10 puntos más alto (30 por ciento).

En otras palabras, los votantes de Biden están más inclinados que los votantes de Trump a permanecer en silencio cuando están rodeados por el otro lado.

La demócrata Tracey Wine, de 50 años, es una terapeuta de salud mental de Weston, W. Va., Una pequeña ciudad en un condado que votó por Trump por casi 60 puntos en 2016 (en un estado que votó por Trump por más de 40).

"Sé que Biden no va a ganar West Virginia", dijo Wine a Yahoo News. "Pero si tengo que arrastrarme sobre muñones ensangrentados para votar, lo haré".

Sin embargo, lo que Wine no hará es mostrar su apoyo a la candidata presidencial del Partido Demócrata.

"Tengo letreros en el patio de un demócrata que se postula para diputado del sheriff", explicó Wine.

“Tenía carteles en el patio de un demócrata que se postuló para alcalde. No me importa poner un letrero en el patio de Joe Manchin, porque todos saben que [el senador demócrata moderado de Virginia Occidental] es un DINO [demócrata sólo de nombre]. Los republicanos lo dejan en paz”.

"Pero ... tengo un cartel de Biden, y no lo apagaré", continuó Wine.

“No por ninguna cantidad de dinero. Tampoco hay pegatinas en los parachoques. No quiero que me jodan. Tal vez si construyeras un garaje para proteger mi auto de daños, pero luego incendiarían mi casa.

“Sé que los partidarios de Biden son cada vez menos numerosos por aquí, pero hay algunos. Y nunca vemos señales de Biden. Solo Trump".

Bob Downs, de 80 años, es un comandante naval retirado que vive en Estero, Florida, al sur de Fort Myers; su distrito congresional votó por Trump por más de 20 puntos en 2016.

La comunidad de jubilados de Downs prohíbe los letreros en los jardines, pero dijo que sus compañeros mayores se sorprenderían de su apoyo a Biden por una razón diferente.

“Voy y vengo”, dijo Downs a Yahoo News. “Yo estaba a favor de Barack Obama, pero eso fue difícil. Corría contra Mitt Romney y John McCain, y ambos eran buenos hombres. No me hubiera importado ninguno de ellos. Y antes de eso estuve por George W. Bush, dos veces. Y yo estaba por Ronald Reagan ".

Pero a Downs nunca le ha gustado Trump y cree que Biden es la "persona adecuada para deshacerse de él", incluso si prefiere no hablar de ello.

"Esta es una zona muy roja", dijo. “Así que no me meto en discusiones con la gente de Trump. Claro, los escucho. Luego sigo mi camino".

Abigail Fabich, una maestra de jardín de infantes de 32 años de Medina, Ohio, es más vocal sobre su política: asistió a las protestas locales de Black Lives Matter y planea colgar una bandera de Biden en su terraza, pero estuvo de acuerdo en que su pro-Trump los vecinos no parecen particularmente tímidos.

"Sus carteles y banderas están por todas partes, especialmente el que dice 'Trump 2020: No más toros ***'", dijo Fabich.

"Es un poco loco. Somos en su mayoría cristianos blancos por aquí. Si alguna vez dije 'tonterías' con mi abuela, probablemente sacaría el jabón Dial".

¿Esta dinámica decidirá la elección? Probablemente no. Por un lado, la encuesta de Yahoo News / YouGov es una encuesta en línea, lo que significa que el "sesgo de deseabilidad social" es básicamente un problema.

Incluso si un grupo de partidarios de Trump estaban preocupados por ser estigmatizados, no hay entrevistadores humanos de los que puedan sentirse obligados a ocultar sus verdaderos sentimientos.

El treinta y nueve por ciento de los votantes registrados ahora dicen que votarán por Trump. El cuarenta y nueve por ciento dice que votarán por Biden. Dicen esto desde la privacidad de sus propias computadoras. La ventaja de Biden es real.

Es posible, por supuesto, que Trump aún pueda ganar las elecciones. Las cosas podrían cambiar entre ahora y el 3 de noviembre.

Octubre es conocido por sus "sorpresas" homónimas. Al igual que en 2016, los indecisos, actualmente el 9 por ciento del electorado, según la encuesta de Yahoo News / YouGov, podrían romper para Trump en el último minuto, aunque los datos sugieren que Biden podría beneficiarse más del voto indeciso que su impopular oponente.

De cualquier manera, el hecho de que los votantes de Biden en áreas pro-Trump tengan alrededor de 10 puntos más probabilidades de ser "tímidos" que los votantes de Trump en áreas pro-Biden es una señal de que el presidente no va a ser salvado por una oleada secreta de apoyo.

Los votantes más tímidos de todos, de hecho, pueden ser los que han cambiado de un partido a otro desde 2016. Y aquí, al menos, Biden tiene una ventaja considerable.

Solo el 1 por ciento de los partidarios de Hillary Clinton en 2016 dicen que votarán por Trump en noviembre, según la encuesta de Yahoo News / YouGov. Al mismo tiempo, el 8 por ciento de los partidarios de Trump en 2016 dicen que votarán por Biden.

“La gente está orgullosa; nadie quiere admitir que se equivocó”, dice Abigail Fabich, maestra de jardín de infancia de Ohio.

“Así que las únicas personas con las que realmente hablo de política son las personas con las que ya he establecido una relación, como mis primos. Una en particular votó por Trump en 2016. No le da mucha importancia a eso ni nada, pero está realmente avergonzada de haber votado por él, y no volverá a votar por él".