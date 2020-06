Joe Biden piensa que Trump intentará robar las elecciones

El ex vicepresidente Joe Biden le dijo a Trevor Noah en una entrevista que su mayor temor de cara a las elecciones presidenciales de noviembre es que el presidente Donald Trump tratará de secuestrar los resultados.

Joe Biden dijo que Donald Trump es el mismo tipo que dijo que todas las boletas de elecciones por correo son fraudulentas, votando por correo, mientras se sienta detrás de un escritorio en la Oficina Oval y escribe su boleta por correo para votar en la primaria.

Además de que 23 estados han aprobado más de 82 leyes que dificultan el voto de las personas “Es por eso que estamos organizando una importante iniciativa de abogados para salir y asegurarnos de que estamos en todos los distritos del país para patrullar esto” señaló Biden, agregando que si se convierte en presidente vamos a tener el registro el mismo día.

"El informe fue en Pensilvania, todavía estaban contando votos", aunque las primarias de ese estado se llevaron a cabo el 2 de junio. "Esta fue una especie de amenaza implícita: podríamos no saber quién ganó Pensilvania hasta un mes después de las elecciones. ¿De qué crees que se trata esto para Trump?.

Joe Biden ganó la nominación de su partido al ganar todos los votos y conocer a las personas donde están incluidas las afroamericanas.

Joe Biden plantea que Donald Trump robará elecciones

Esta no es la primera vez que Biden plantea la idea de que Trump puede entrometerse en las elecciones. En abril, mientras el número de muertos por coronavirus continuaba aumentando, advirtió: “Marquen mis palabras. Creo que intentará retrasar las elecciones de alguna manera, propondrá alguna razón por la que no se puede celebrar".

Noah también preguntó a Biden si había considerado qué podría pasar si Trump se resiste a dejar el cargo, incluso si pierde las elecciones en noviembre. Joe Biden dijo que sí, y que siente que el ejército de la nación no dejaría que eso suceda.

"Tienes tanto personal militar de base que dice:"Vaya, no somos un estado militar. Esto no es lo que somos”, por eso dijo estar convencido que de que escoltarán a Donald Trump para salir de la Casa Blanca.

Biden y Noah discutieron una amplia gama de temas el miércoles por la noche, incluido el actual impulso para desmantelar los departamentos de policía en todo el país a raíz de la muerte de George Floyd.

"No creo que todos los policías sean policías malos", dijo Biden en un momento. “Pero mira, el 90% de todos los fondos para la policía provienen de los contribuyentes locales. Entonces, el gobierno federal, bajo nuestro sistema, no puede, aparte de tomar una acción de derechos civiles, decir que necesita hacer A, B, C y D. Pero lo que sí podemos hacer es asegurarnos de insistir en que se tomen ciertos cambios fundamentales. lugar ahora".

Las reformas que Joe Biden sugirió incluyeron capacitación obligatoria sobre sensibilidad y transparencia pública en las transgresiones pasadas de los oficiales y con respecto a ello Biden dijo que si no lo hace no se proporcionará la financiación federal que le da. "Ahora podemos tener un impacto significativo en el deseo de cambiar fundamentalmente la forma en que vigilamos".

Opinión de Joe Biden sobre la policía

Cuando Noah le preguntó específicamente sobre las llamadas para desembolsar a la policía, Joe Biden dijo que no creía que eso debería suceder. Pero, agregó, "creo que se deben poner condiciones sobre ellos donde los departamentos tienen que tomar reformas significativas".

En cuanto a cómo el vicepresidente planea unir a una nación dividida, Biden dijo que sentía que el público había aprendido mucho desde que Trump ganó en 2016. "En primer lugar, cuando el show de carny llega a la ciudad por primera vez y todo el mundo descubre que hay sin guisante debajo de cualquiera de las tres conchas? Bueno, la próxima vez que ocurra, la gente tiene una opinión diferente”, dijo.

"Lo que estamos haciendo es gritar cada mentira que, de hecho, está diciendo. Estamos llamando y argumentando que este tipo no es un buen tipo. Esto es lo que ha hecho. Lo que está sucediendo es que el público estadounidense, abrumador ahora, si lo notas, dos tercios del público estadounidense piensan que las personas que protestan tienen razón y no el presidente. El presidente se ha equivocado. Entonces, hay muchas cosas que han cambiado".