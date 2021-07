El presidente Joe Biden dijo el sábado que ordenó a las agencias de inteligencia estadounidenses que investigaran quién estaba detrás de un sofisticado ciberataque de ransomware que afectó a cientos de empresas estadounidenses y generó sospechas de participación de hackers rusos.

La firma de seguridad Huntress Labs dijo el viernes que creía que la banda de ransomware REvil vinculada a Rusia era la culpable del último brote de ransomware. El mes pasado, el FBI culpó al mismo grupo de paralizar a la empacadora de carne JBS SA (JBSS3.SA).

A Joe Biden, en una visita a Michigan para promover su programa de vacunación, se le preguntó sobre el truco mientras compraba pasteles en un mercado de huertos de cerezos. Biden dijo que "no estamos seguros" de quién está detrás del ataque. "La idea inicial fue que no era el gobierno ruso, pero aún no estamos seguros", dijo.

Estados Unidos determinará si Rusia tiene la culpa

Joe Biden ordena investigación del último ciberataque; sospechan de Rusia.

Joe Biden dijo que había ordenado a las agencias de inteligencia estadounidenses que investigaran, y Estados Unidos responderá si determinan que Rusia tiene la culpa.

Durante una cumbre en Ginebra el 16 de junio, Joe Biden cuestionó a Vladimir Putin sobre ciberataques contra empresas de EEUU y lo instó a tomar medidas enérgicas contra los piratas cibernéticos que emanan de Rusia y advirtió sobre las consecuencias si tales ataques de ransomware continúan proliferando.

Biden dijo que recibiría información sobre el último ataque el domingo. "Si es con el conocimiento y / o una consecuencia de Rusia, le dije a Putin que responderemos", dijo Biden, refiriéndose a lo que le dijo a Putin en Ginebra.

¿Cómo fue el ciberataque a Estados Unidos?

Los hackers que atacaron a empresas de Estados Unidos el viernes secuestraron un software de gestión de tecnología ampliamente utilizado de un proveedor con sede en Miami llamado Kaseya.

Cambiaron una herramienta de Kaseya llamada VSA, utilizada por empresas que administran tecnología en empresas más pequeñas. Luego cifraron los archivos de los clientes de esos proveedores simultáneamente. Huntress dijo que estaba rastreando a ocho proveedores de servicios administrados que se habían utilizado para infectar a unos 200 clientes.

Kaseya dijo en su propio sitio web el viernes que estaba investigando un "ciberataque potencial" a VSA, que es utilizado por profesionales de TI para administrar servidores, computadoras de escritorio, dispositivos de red e impresoras.

