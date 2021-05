El presidente Joe Biden viajó este martes a Dearborn, Michigan, para visitar la planta de automóviles eléctricos de Ford mientras su administración continúa impulsando formas alternativas de energía y transporte. Trascendió que Biden condujo la camioneta Ford F-150 Lightning, un vehículo eléctrico, mientras estaba en las instalaciones.

"El futuro de la industria automotriz es eléctrico. No hay vuelta atrás", dijo el presidente Biden en declaraciones desde la planta automotriz, conocida como Ford Rouge Electric Vehicle Center.

La Verdad Noticias informa que Ford está anticipando la nueva F-150 Lightning, que será construida por miembros de United Auto Workers. Por su parte, Biden se ha alineado con los sindicatos y está impulsando su paquete de infraestructura multimillonario, conocido como American Jobs Plan.

Joe Biden conduce automóvil eléctrico de Ford

Joe Biden maneja vehículo eléctrico de Ford y defiende su futuro en la industria.

"En este momento, China está liderando esta carrera, no se preocupe", dijo el presidente Joe Biden sobre la producción de vehículos eléctricos. "No ganarán esta carrera. No podemos dejarlos", agregó. Además, denunció a la administración de Trump por no centrarse en el desarrollo de vehículos eléctricos o en apuntalar la infraestructura de la nación.

"¡Anunciaron la semana de la infraestructura!" dijo el mandatario estadounidense. "Y lo anunciaron, y lo anunciaron, y lo anunciaron y lo anunciaron, todas las semanas durante cuatro años. No hicieron nada. No hicieron el trabajo", destacó.

El presidente Biden ha argumentado que el American Jobs Plan revitalizaría la economía al proporcionar empleos no solo relacionados con proyectos de infraestructura tradicionales como carreteras y puentes, sino también con un enfoque en industrias relacionadas con el clima.

La Casa Blanca dijo que el Plan de Empleo Estadounidense del presidente "aceleraría nuestra industria nacional de vehículos eléctricos al impulsar la demanda de automóviles y camiones avanzados, revitalizar nuestro sector automotriz y la fabricación de baterías, implementar una red nacional de cargadores y avanzar nuestra capacidad de innovación para la próxima generación de tecnología ".

"Nos sentimos honrados de recibir al presidente Biden en Ford Motor Company y emocionados de presentarle la nueva F-150 Lightning y las emocionantes tecnologías que lo hicieron posible", dijo Melissa Miller, gerente de comunicaciones gubernamentales y de políticas públicas de Ford.

