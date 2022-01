Joe Biden llama "estúpido hijo de p*ta" a reportero en la Casa Blanca.

El presidente Joe Biden llamó al reportero corresponsal de Fox News en la Casa Blanca, Peter Doocy, un “estúpido hijo de puta” el lunes después de que le preguntó a Biden sobre la inflación vertiginosa que atraviesa Estados Unidos.

“¿Crees que la inflación es una responsabilidad política?” Doocy le preguntó a Biden mientras la prensa salía de un evento en el Salón Este de la Casa Blanca. “No, es un gran activo: más inflación. Qué estúpido hijo de puta”, se burló Biden en un micrófono caliente.

El vulgar insulto del presidente fue eliminado de la transmisión de video de la Casa Blanca, pero fue audible en el video transmitido por C-SPAN. Trascendió que a pesar de la inflación en EE.UU., Joe Biden elogió el "enorme progreso" durante su primer año en el cargo.

Inflación preocupa a la población de Estados Unidos

Joe Biden calls Fox News reporter a ‘stupid son of a bitch’ after inflation question. pic.twitter.com/tKuX5hmtbM — Pop Crave (@PopCrave) January 24, 2022

La pregunta de Doocy sobre la inflación se produjo después de que una encuesta de Fox News publicada el domingo descubriera que el 85 por ciento de los estadounidenses están preocupados por la inflación, que alcanzó un máximo de 40 años del 7 por ciento en diciembre.

Cuando el coanfitrión de "The Five", Jesse Watters, bromeó con Doocy poco después de que Biden perdiera los estribos: "Creo que el presidente tiene razón, eres un hijo de puta estúpido", dijo el corresponsal inexpresivo: "Sí, nadie lo ha verificado todavía y dijo que es no es verdad". Pero defendió su pregunta sobre sus méritos momentos después en una aparición televisiva diferente.

Joe Biden es cuestionado sobre la inflación y estalla

Joe Biden llama "estúpido hijo de p*ta" a reportero en la Casa Blanca.

En una configuración remota con el presentador de “Special Report” Bret Baier, Doocy, el hijo del presentador matutino de “Fox & Friends” Steve Doocy, explicó: “No quería desviar ninguna pregunta del tema. Estaba en un evento sobre inflación, así que le pregunté a uno sobre inflación”.

La Verdad Noticias informa que es raro que un presidente llame a alguien "hijo de puta", especialmente en su cara. El expresidente Donald Trump atrajo una cobertura negativa sostenida en 2017 por usar el término para referirse a los jugadores de la NFL que se negaron a ponerse de pie para el Himno Nacional para protestar contra la brutalidad policial.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.