El presidente Joe Biden le ha dicho al ex presidente Barack Obama que planea postularse para la reelección en 2024.

"[Biden] quiere postularse y claramente les está avisando a todos", dijo a The Hill una fuente con conocimiento de la conversación.

La fuente agregó que Biden cree que es el único candidato que puede vencer al expresidente Donald Trump en una hipotética revancha entre los dos rivales políticos, razón por la cual Biden pudo asegurar la nominación demócrata en 2020. De ganar, esto lo convertiría en el presidente 46 y 47 de Estados Unidos.

“Creo que él piensa que es el único que puede vencer a Trump. No creo que crea que haya alguien en el partido demócrata que pueda vencer a Trump y ese es el factor más importante”.

Pero las perspectivas de victoria de Biden en 2024 han estado en duda en los últimos meses, y el presidente ha visto empeorar los índices de aprobación desde agosto del año pasado. La última Universidad de Quinnipiac situó la aprobación de Biden en un pésimo 33%, la marca más baja de su presidencia hasta el momento.

Donal Trump ha insinuado públicamente la posibilidad de hacer otra candidatura a la Casa Blanca, y el mes pasado le dijo a una multitud que "es posible que tengamos que postularse nuevamente".

“En 2024 vamos a recuperar esa hermosa, hermosa Casa Blanca”, dijo Trump. "Me pregunto quién hará eso. Me pregunto. Me pregunto".