Joe Biden advirtió que la variante Delta de COVID-19 ahora representa la mitad de los casos en muchas áreas de los Estados Unidos y se comprometió a desplegar "equipos de respuesta a sobretensiones" federales para ayudar a los funcionarios locales a detener la propagación.

El presidente habló el martes después de fallar por poco su objetivo autoimpuesto de que el 70% de los adultos estadounidenses reciban al menos una dosis de la vacuna Covid-19 para el Día de la Independencia el 4 de julio.

Aunque señaló que los casos y las muertes por coronavirus han disminuido un 90% desde enero, Joe Biden instó a los adultos más jóvenes en particular a vacunarse, ya que la variante Delta, que ya está arrasando en todo el mundo, amenaza con convertirse en la dominante en Estados Unidos.

¿La lucha de EEUU contra el COVID-19 ya terminó?

Joe Biden insta a estadounidenses a vacunarse ante la variante Delta de COVID-19.

"Nuestra lucha contra este virus no ha terminado", dijo Biden en declaraciones públicas después de una sesión informativa del equipo de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca.

“En este momento, mientras les hablo, millones de estadounidenses aún no están vacunados ni están desprotegidos y, debido a eso, sus comunidades están en riesgo. Sus amigos están en riesgo, las personas que les importan están en riesgo", dijo.

Continuó: “Esta es una preocupación aún mayor debido a la variante Delta. En la sesión informativa de hoy, discutimos cómo la variante Delta ya es responsable de la mitad de todos los casos en muchas partes de este país. Es más fácilmente transmisible, potencialmente más peligroso ".

Joe Biden suplicó: “Me parece que debería hacer que todo el mundo lo piense dos veces y debería provocar una reconsideración, especialmente en los jóvenes que pueden haber pensado que no tenían que vacunarse, no tenían que preocuparse por eso, no tuve que hacer nada hasta ahora ".

Vacunarse contra COVID-19 es "patriótico": Joe Biden

Joe Biden insta a estadounidenses a vacunarse ante la variante Delta de COVID-19.

Joe Biden escribió vacunarse como algo “patriótico” y señaló que las vacunas son altamente efectivas contra la variante Delta, con estudios que muestran que prácticamente todas las hospitalizaciones y muertes por coronavirus desde principios de mayo han estado entre las no vacunadas. Sugirió que la variante Delta los golpeará con fuerza.

"Estamos intensificando nuestros preparativos para responder a los brotes que veremos entre los no vacunados", dijo el presidente Joe Biden. "Para eso, estamos movilizando lo que yo llamo equipos de respuesta a sobretensiones de COVID-19"

Los equipos de Joe Biden están compuestos por expertos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y otros grupos gubernamentales para combatir la lucha contra la variante Delta en Estados Unidos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.