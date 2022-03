Joe Biden firma ley contra linchamientos en primicia histórica

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una ley que designa el linchamiento como un delito de odio federal. La ley sigue más de 100 años y 200 intentos fallidos por parte de los legisladores estadounidenses de aprobar una legislación contra los linchamientos.

La Ley Antilinchamiento Emmett Till lleva el nombre del adolescente negro cuyo brutal asesinato en Mississippi en 1955 ayudó a desencadenar el movimiento de derechos civiles. Los perpetradores de un linchamiento (muerte o lesiones resultantes de un crimen de odio) enfrentarán hasta 30 años de cárcel.

El presidente de Estados Unidos dijo: "Gracias por nunca rendirse, nunca darse por vencido. El linchamiento fue puro terror para imponer la mentira de que no todos, no todos, pertenecen a Estados Unidos, no todos son creados iguales".

Agregó: "El odio racial no es un problema viejo, es un problema persistente. El odio nunca desaparece. Solo se esconde".

Estados Unidos tiene nueva ley de linchamiento.

El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en el Senado a principios de este mes. La Cámara había votado abrumadoramente a favor de la legislación el mes pasado. Tres republicanos votaron no: Thomas Massie de Kentucky, Chip Roy de Texas y Andrew Clyde de Georgia. Argumentaron que ya era un crimen de odio linchar personas en EE.UU.

El linchamiento es un asesinato cometido por una turba sin el debido proceso ni el estado de derecho. En los EE.UU., miles de personas, principalmente afroamericanos, fueron linchados por turbas blancas, a menudo mediante la horca o la tortura, en los siglos XIX y XX.

Unos 4.400 afroamericanos fueron linchados entre 1877 y 1950, según Equal Justice Initiative. Los que participaron en los linchamientos a menudo fueron celebrados y actuaron con impunidad.

"El linchamiento es un arma de terror racial estadounidense única y de larga data que se ha utilizado durante décadas para mantener la jerarquía blanca", dijo el patrocinador del proyecto de ley, el congresista de Illinois Bobby Rush, antes de su aprobación.

En 2020, luego del asesinato de George Floyd por un oficial de policía en Minneapolis, la Cámara aprobó una versión anterior del proyecto de ley, pero fue bloqueada en el Senado.

Muchos defensores de la justicia racial han descrito la muerte de Floyd, así como el asesinato de Ahmaud Arbery, quien fue perseguido y baleado por tres hombres blancos en Georgia en 2020, como linchamientos modernos.

El asesinato de George Floyd es conciderado como linchamiento moderno.

Uno sería perdonado por pensar que el linchamiento ya era un crimen de odio en los Estados Unidos. Después de todo, han pasado décadas desde que la inquietante balada de Billie Holiday, Strange Fruit, hablara de "cuerpos negros balanceándose en la brisa del sur", y las multitudes de estadounidenses blancos ya no hacen fila para tomar fotos conmemorativas debajo de los árboles colgantes.

Pero esa es exactamente la razón por la cual la Ley Antilinchamiento de Emmett Till es tan significativa. Los linchamientos pueden no tener el mismo aspecto que en el pasado, pero eso no significa que no sucedan.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, muchos consideran los asesinatos de los estadounidenses negros James Byrd Jr, Ahmaud Arbery y George Floyd como linchamientos modernos.

El proyecto de ley promulgado el martes lleva el nombre de un adolescente negro cuya madre celebró un funeral con ataúd abierto para obligar al mundo a ver el espantoso efecto de la violencia racial en Estados Unidos.

Para muchos, el hecho de que el Congreso tardó más de 65 años en aprobar la legislación parece decir mucho sobre la postura tácita de Estados Unidos sobre el tema.

El primer proyecto de ley contra los linchamientos fue presentado en 1900 por George Henry White, el único hombre negro en ese momento en el Congreso. El proyecto de ley fracasó y siguió fallando durante más de 120 años.

El linchamiento no es exclusivo de Estados Unidos, pero su uso para el terror racial y la represión sí lo es. Según la Iniciativa de Igualdad de Justicia, más de 4300 estadounidenses negros fueron linchados entre el período posterior a la Reconstrucción de la Guerra Civil y 1950. Y esos son solo los asesinatos que se documentaron.

Enfrentar el espantoso pasado de Estados Unidos sigue siendo un tema de discusión. A veces, puede llevar más de un siglo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!