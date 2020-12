Joe Biden está considerando al gobernador de Nueva York como Fiscal General

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se encuentra entre los candidatos que el presidente electo Joe Biden está considerando para el cargo de fiscal general, informaron el New York Times y Associated Press el viernes por la noche.

Según los informes, también están bajo consideración el senador Doug Jones (D-Ala.), el juez de la corte federal de apelaciones Merrick Garland y la ex fiscal general adjunta Sally Yates.

Andrew Cuomo ha dicho que no buscará un puesto en el gabinete en la administración Biden.

La AP señala que su fuente "advirtió que no se había llegado a ninguna decisión y que no se esperaba ningún anuncio de manera inminente".

Joe Biden buscará trabajar con Andrew Cuomo

¿Joe Biden y Andrew Cuomo trabajarán juntos?

El 6 de noviembre, Andrew Cuomo le dijo a la estación de cable NY1: "Miren, les dije a los neoyorquinos cuando Covid comenzó, mi única agenda era Nueva York. No me postularé para presidente, no me postularé para vicepresidente, no iré a Washington".

Cuomo continuó: "Este va a ser un largo camino para los neoyorquinos. Quiero que tengan total confianza en lo que estoy diciendo. No tengo más agenda que ser gobernador de Nueva York, y me voy a quedar aquí y terminar el trabajo”.

A principios de octubre, Axios informó que Cuomo "está siendo presionado para el [puesto de AG] y que Biden lo consideraría, basado en su larga amistad".

El 12 de octubre, Cuomo apareció en el programa Today Show de NBC, y cuando se le preguntó directamente sobre ese informe, respondió: "No tengo interés en ir a Washington".

Cuomo se encuentra en su tercer mandato como gobernador y asumió el cargo por primera vez en 2011. Fue secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano en la administración Clinton de 1997 a 2001.

En 2006, fue elegido fiscal general de Nueva York.

"Todavía se le ve como un jugador largo, pero es alguien que le gusta a Biden y lo ha hecho durante años", tuiteó la reportera del NYT Maggie Haberman.

Según se dijo a La Verdad Noticias, no está claro cómo la revelación esta semana de que los fiscales federales están investigando al hijo de Joe Biden, Hunter, podría afectar la búsqueda de fiscal general, ya que el nuevo fiscal general heredaría la investigación (asumiendo que el caso aún está activo el 20 de enero).

TE PUEDE INTERESAR:Joe Biden se dice HONRADO de ser elegido presidente de EE.UU

El sábado por la mañana, el presidente Trump tuiteó: "SI Biden entra, no les pasará nada a Hunter ni a Joe. Barr no hará nada, y el nuevo grupo de asesinos partidistas que entrará acabará rápidamente con todo".

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.