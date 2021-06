Joe Biden, el vicepresidente de EEUU entre 2009 a 2017

La biografía oficial de Joe Biden como Vicepresidente de los Estados Unidos la dio a conocer la Casa Blanca, en ella se menciona que su nombre real es Joseph Robinette Biden, Jr. Nacido el 20 de noviembre de 1942 en Scranton, Pennsylvania, el primero de cuatro hermanos.

Fue en el año de 1952, cuando junto con su familia se mudó de Pennsylvania a Claymont, Delaware donde se graduó de la Universidad de Delaware y de la Escuela de Leyes Syracuse y sirvió en el consejo del condado de New Castle. A la edad de 29 años, se convirtió en una de las personas más jóvenes en ser elegidas al Senado de Estados Unidos.

Lamentablemente, a tan solo unas semanas de la elección, la familia Biden sufrió una tragedia cuando la esposa, del 47° vicepresidente de EEUU, Joe Biden, Neilia, y su hija de un año, Naomi, fallecieron en un accidente automovilístico en el cual sus dos hijos también resultaron gravemente lesionados.

El vicepresidente Biden prestó juramento como senador junto a la cama de hospital donde sus hijos se recuperaban, y desde entonces empezó a viajar a Washington en tren todos los días, costumbre que mantuvo a lo largo de su carrera en el Senado.

Joe Biden, el 47° Vicepresidente de EEUU se casa

Desde 1977 está casado con Jill Jacobs, ahora Jill Biden.

Fue en 1977, cuando Joe Biden contrajo matrimonio con Jill Jacobs, ahora, Jill Biden, quien se dice le devolvió la vida. Ella es doctora en Educación profesión que la llevó a ejercer la docencia en las escuelas de Delaware por más de veinte años.

El vicepresidente Biden tiene tres hijos: Beau, Hunter y Ashley. Beau fue procurador general del estado de Delaware y sirvió en Irak como capitán de la Brigada 261 de la Guardia Nacional de Delaware.

Falleció el 30 de mayo de 2015, a los 46 años, en el hospital Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland, a causa del cáncer cerebral que sufría desde años atrás.

Así mismo Ashley es trabajadora social y Hunter es abogado. El vicepresidente Biden tiene cinco nietos: Naomi, Finnegan, Roberta Mabel (“Maisy”), Natalie y Robert Hunter.

Hunter la oveja negra de los Biden

El hijo de Joe Biden envuelto en asuntos de poder, corrupción y drogas.

Hunter, el hijo de Joe Biden, se convirtió en un abogado y en un cabildero antes de que su vida personal se saliera de control. Para comenzar en los documentos de divorcio, su primera esposa mencionó uso de drogas y alcohol, así como locales de striptease.

Y se supo que la adición a las drogas de Hunter lo llevó a ser expulsado de la reserva de la Fuerza Naval de Estados Unidos después de dar positivo en una prueba de uso de cocaína.

Con el tiempo, admitió que una vez recibió un diamante de un multimillonario chino del sector energético que fue investigado por las autoridades en Pekín bajo acusaciones de corrupción.

Desafortunadamente su vida privada y pública de Hunter ha generado muchos titulares negativos para su padre. Y aunque muchos sienten empatía por alguien que ha estado luchando con problemas de adicción, el hecho de que él ha mantenido empleos tremendamente lucrativos subraya cuán distinta puede ser la vida para miembros de la élite política.

Joe Biden y sus trabajo político

Quien fuera vicepresidente de EEUU, era reconocido en la política debido a su carrera política, ya que comenzó desde una temprana edad.

Antes de ser el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden fue senador por el estado de Delaware durante 36 años, en los cuales mostró liderazgo tratándose de los retos nacionales e internacionales más importantes que enfrenta el país.

Como presidente o miembro de alto rango del Comité Judiciario por 17 años, Biden fue ampliamente reconocido por su trabajo en torno a asuntos de derecho penal, incluyendo una importantísima ley contra la violencia de género, que él promovió.

Como presidente y miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores desde 1997, Biden ha jugado un papel decisivo en la formulación de la política exterior del país. Ha sido una de las voces más influyentes tratándose de leyes relacionadas al terrorismo, armas de destrucción masiva, la Europa poscomunista, Oriente Medio y el Sureste Asiático.

El 23 de agosto de 2008 Joe Biden fue presentado como candidato a la Vicepresidencia de conjunto con Barack Obama. En su momento The New York Times informó que “la estrategia detrás de la elección reflejó el deseo de rellenar la fórmula electoral con alguien que tuviera experiencia en política exterior y seguridad nacional” y no para ayudar a la fórmula a ganar un estado pendular o enfatizar en el mensaje de "cambio".

El 20 de enero de 2009, Joe Biden juró como vicepresidente de los Estados Unidos, en el Capitolio de Washington DC, reemplazando a Dick Cheney en el cargo.

Joe Biden fue investido como el 46.º presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 2021, convirtiéndose en la persona con mayor edad, 78 años, en asumir el cargo e ingresar a la Casa Blanca, además es católico, el primero fue John F. Kennedy.

