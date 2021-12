Joe Biden distribuirá 500 millones de pruebas COVID-19 para combatir Omicron.

El presidente Joe Biden reveló el martes nuevos planes para combatir la propagación de la variante Omicron altamente contagiosa del COVID-19, y dijo que el gobierno pondría 500 millones de pruebas rápidas a disposición de los estadounidenses de forma gratuita, aumentaría el apoyo a los hospitales y agregaría sitios de prueba en las regiones que necesitan capacidad adicional.

A partir de enero, dijo Biden, los estadounidenses podrán solicitar pruebas rápidas a través de un sitio web y recibirlas sin costo alguno. Aún no está claro cuándo llegarán esas pruebas a las puertas y cómo se entregarán.

Además, se desplegarán 1,000 miembros de las fuerzas armadas para ayudar al personal de las instalaciones médicas que atienden a los pacientes con COVID-19. Joe Biden también tiene planes para enviar ventiladores y equipos adicionales de la reserva nacional, además de ampliar la capacidad del hospital para atender a los pacientes infectados.

¿Qué dijo Joe Biden sobre el COVID-19?

Joe Biden distribuirá 500 millones de pruebas COVID-19 para combatir Omicron.

En un discurso en la Casa Blanca, Biden dijo que el gobierno establecerá nuevos sitios de prueba y utilizará la Ley de Producción de Defensa para ayudar a fabricar más pruebas. También habrá sitios de vacunación emergentes, cientos de personas nuevas para administrar las vacunas y nuevas reglas que facilitan que los farmacéuticos trabajen a través de las fronteras estatales.

Joe Biden dijo que la escasez actual de pruebas caseras en lugares de todo el país donde el virus está aumentando no debe considerarse un fracaso, ya que no cree que nadie haya anticipado que la variante Omicron se propagaría tan rápidamente.

"No, no lo es, porque el COVID-19 se está extendiendo tan rápido, te das cuenta de que sucedió casi de la noche a la mañana, solo en el último mes", dijo el presidente, quien preguntó si es un fracaso que Estados Unidos no tenga suficientes pruebas para todos los que quieran conseguir una.

"Así que no, no es un fracaso. Sonó la campana de alarma. No creo que nadie haya anticipado que esto se propagaría tan rápidamente como lo hizo", dijo.

No vacunados tienen el deber con EE.UU.: Biden

Joe Biden distribuirá 500 millones de pruebas COVID-19 para combatir Omicron.

El presidente apeló directamente a los no vacunados, diciéndoles que tienen el deber con su país de vacunarse. Biden asintió con la cabeza a la administración Trump y dijo que "gracias a la administración anterior" y la comunidad científica, Estados Unidos fue uno de los primeros países en distribuir vacunas contra COVID-19.

Joe Biden también alentó a los estadounidenses a no dejarse escandalizar por los casos positivos de la variante Omicron entre los vacunados, tratando de calmar los temores de que este invierno será tan difícil como el anterior, antes de que existieran las vacunas y las terapias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.