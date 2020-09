Joe Biden dice que afroamericano inventó la bombilla, no un “blanco llamado Edison”

Joe Biden dijo el jueves que un hombre afroamericano creó la bombilla, 'no un hombre blanco llamado Edison' durante un discurso en Kenosha, Wisconsin.

Biden hizo el comentario en la Iglesia Luterana Grace mientras hablaba con líderes comunitarios después de una reunión privada con la familia de Jacob Blake, un padre de 29 años que recibió siete disparos frente a sus hijos este mes.

Viajó a la ciudad en conflicto después de que el presidente Donald Trump hiciera una aparición a principios de esta semana, a pesar del rechazo de los líderes locales y la negativa de la familia Blake a reunirse con él.

En imágenes compartidas en las redes sociales, el candidato Joe Biden abordó casos de desigualdad racial en las instituciones, incluido el sistema educativo.

"No puedo garantizar que todo se resuelva en cuatro años, pero les garantizo una cosa: será muchísimo mejor", dijo Biden.

Joe Biden habló ante líderes comunitarios en Kenosha, Wisconsin

"¿Por qué en nombre de Dios no enseñamos historia en las clases de historia?", Se pregunta. “Un hombre negro inventó la bombilla, no un hombre blanco llamado Edison. ¿Alguien lo sabía?”

¿Por qué Joe Biden dice que un afroamericano invento bombilla?

A Thomas Edison, conocido como el 'Padre de la invención', se le atribuyó por primera vez la creación de una bombilla en 1879 y la patentó el 27 de enero de 1880.

Su creación fue el primer ejemplo comercialmente viable de la tecnología en los EE. UU. El reclamo oficial de Edison sobre la bombilla se produjo en medio de visiones similares y en competencia de otros inventores que estaban investigando la mejor manera de distribuir la luz durante ese tiempo.

La bombilla original de Edison se creó con un filamento de papel, que se quemó rápidamente. Un hombre afroamericano, Lewis Howard Latimer, quien más tarde trabajó con Edison, inventó el filamento de carbono que permitía que las bombillas brillaran continuamente.

El Departamento de Energía en 2013 escribió: 'Cuando Edison y sus investigadores en Menlo Park entraron en la escena de la iluminación, se enfocaron en mejorar el filamento, primero probando el carbono, luego el platino, antes de volver finalmente a un filamento de carbono.

"En octubre de 1879, el equipo de Edison había producido una bombilla con un filamento carbonizado de hilo de algodón sin recubrimiento que podía durar 14,5 horas".

La historia de la "invención" de la bombilla de luz estuvo lejos de ser un solo avance: la idea de que la electricidad podría usarse para generar luz se remonta al siglo XVIII.

Lewis Howard Latimer mejoró el diseño inicial con filamento de carbono después de unirse al equipo de Edison

Los científicos e inventores intentaron convertirlo en realidad ya en 1800 y con un interés creciente a lo largo del siglo. Las bombillas no eran comercialmente viables; entre los problemas estaba que el vidrio era demasiado caro, formar el vacío también era demasiado costoso, el filamento que en realidad proporciona la luz se quemaba rápidamente y no existía tecnología para producirlos en masa.

Pero se emitieron una serie de patentes de bombillas incandescentes en Estados Unidos y Gran Bretaña, mientras que en Francia, un hombre más conocido como el padre de la magia moderna, Jean-Eugène Robert-Houdin desarrolló una bombilla e iluminó su casa de campo con ellas.

El final de la década de 1870 fue una carrera por quién perfeccionaría un modelo comercialmente viable. En 1874, un ruso presentó una patente para su modelo, y dos canadienses también hicieron lo mismo ese año.

En Gran Bretaña, Joseph Swan había estado trabajando en una bombilla encendida y apagada desde 1850, y demostró su versión a fines de 1878, recibiendo una patente en 1880. Instaló iluminación eléctrica en su propia casa y la puso a disposición comercial, con un London teatro el primer edificio público del mundo en estar completamente iluminado por electricidad en 1881.

Edison demostró su bombilla un año después y obtuvo su patente un año después también, para una tecnología similar pero no idéntica.

La ventaja de Edison en la creación de la bombilla

Pero Edison tenía una ventaja sobre sus rivales no relacionados con la tecnología: tenía el respaldo financiero de las familias más ricas de Nueva York.

Mientras trabajaba en la bombilla en 1878, fundó la Edison Electric Light Company. Sus patrocinadores incluían a J.P. Morgan y varios Vanderbilt.

Cuando demostró su bombilla en 1879, estaba en camino, y un año después se fundó la Edison Illuminating Company, y en 1882 tenía una central eléctrica y un sistema de distribución en el bajo Manhattan, algo con lo que ningún otro pionero de las bombillas podía competir. El sistema de Swan necesitaba un generador en el edificio donde estaba instalado; Edison había ideado un servicio completo.

En 1883 fusionó las operaciones británicas de Edison Company con las de Swan, evitando la posibilidad de un litigio sobre sus patentes similares.

Pero en octubre de 1883, un pionero rival, William Sawyer, logró que la oficina de patentes de los Estados Unidos dictara que la bombilla de Edison se basaba demasiado en su versión para ser obra de Edison.

Siguieron seis años de batallas judiciales. Mientras tanto, Lewis Howard Latimer de Chelsea, Massachusetts, se unió al laboratorio de Edison en 1884 después de convertirse en un hábil inventor y dibujante en la era posterior a la Guerra Civil. Anteriormente había trabajado para Alexander Graham Bell.

Latimer fue quien fabricó filamentos de carbono para bombillas. Debido a que trabajaba con Edison, la patente estaba a nombre de la empresa de Edison.

Esa patente perfeccionó las bombillas de Edison y le dio otra gran ventaja comercial sobre cualquiera que intentara producir una versión rival.

En 1889, el litigio de patentes terminó, y la patente original de Edison se declaró inválida, pero la patente de filamentos de carbono, que se había vuelto mucho más importante, decidió que era suya.

Por lo tanto, legalmente Edison no fue el inventor de la bombilla, pero su empresa fue titular de la patente crucial que la perfeccionó gracias al trabajo de Latimer.

Algunos historiadores han argumentado que los inventos de Edison fueron el resultado de un esfuerzo de equipo que fue al menos flexible con el uso de los inventos de otros, y que su ventaja en efectivo de patrocinadores ricos también jugó un papel.

Ernest Freeberg, autor de The Age of Edison: Electric Light and the Invention of Modern America, argumentó que el éxito de Edison provino en gran parte de un esfuerzo en equipo.

"Estaba en una carrera muy competitiva en la que tomó prestadas, algunos dijeron que robó, ideas de otros inventores que también estaban trabajando en una bombilla incandescente", dijo Freeberg a US News.

“Lo que lo hizo finalmente exitoso fue que no fue un inventor solitario, un genio solitario, sino el ensamblador del primer equipo de investigación y desarrollo en Menlo Park, Nueva Jersey''.

Pero el jueves, Biden continuó implorando a los residentes de Wisconsin que reevaluaran las clases de historia para incluir una interpretación completa de la historia.

Ese Black Wall Street en Oklahoma fue quemado hasta los cimientos. “¿Alguien sabía estas cosas? ¿Por qué no les enseñamos?', dijo el candidato demorata Joe Biden.

“Tenemos que darle a la gente hechos. Enséñeles lo que hay ahí fuera'', añadió.

El Consejo Nacional de Estudios Sociales informó en 2017 que solo siete de los 50 estados tenían mandatos del Mes de la Historia Negra en las escuelas.

La Masacre de Black Wall Street, también conocida como la masacre racial de Tulsa, fue cuando turbas de residentes blancos atacaron a residentes afroamericanos y destruyeron sus negocios en el distrito de Greenwood.

Más de 800 personas resultaron heridas, 36 personas murieron y 35 cuadras del distrito fueron arrasadas en un momento en que el área era conocida como la comunidad afroamericana más rica de los EE. UU.

Miles de estadounidenses afroamericanos fueron internados en campamentos en los días siguientes, ya que residentes blancos afirmaron que el ataque fue provocado por acusaciones de que un niño afroamericano había agredido a un ascensorista blanco.

Durante su discurso, los intentos de Biden de abordar la desigualdad racial llevaron a políticas gubernamentales e impuestos.

Si bien, según se informa, se refiere a varios miembros de la audiencia que parecen inquietos durante su discurso, Biden dice que dejará de discutir el alcance de su política fiscal antes de que 'me disparen'.

Las corporaciones de 19 que ganan mil millones de dólares por pieza no pagan ni una sola cosa en impuestos. No quiero castigar a nadie, pero todos deberían pagar su parte justa.

"No voy a exponer (todo) ahora mismo porque me dispararán", dice Biden en las imágenes.

El discurso se produjo después de que se reuniera con Jacob Blake Sr. y la familia Blake tras la muerte de Jacob Blake.

En el tiroteo del 23 de agosto, la policía llegó a la cuadra 2800 de la calle 40 en Kenosha después de que la novia de Blake "informara que su novio estaba presente y se suponía que no debía estar en el lugar".

Los oficiales intentaron someterlo con una pistola Taser antes de abrir fuego, dijeron las autoridades.

Durante una investigación, Blake admitió ante la policía que tenía un cuchillo y las autoridades lo recuperaron del piso del coche del lado del conductor después de abrir fuego. No se encontraron otras armas en el lugar.

Se especuló que Trump se reuniría con la familia en su viaje a Kenosha, pero Donald Trump se negó cuando la familia solicitó la participación de abogados.

