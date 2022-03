Joe Biden dice que Vladimir Putin “no puede permanecer en el poder”

Presidente de EE. UU. dice que Vladimir Putin “no puede permanecer en el poder”

El presidente Joe Biden dijo el sábado que el presidente ruso, Vladimir Putin, "no puede permanecer en el poder", ya que declaró que la invasión rusa de Ucrania fue un "fracaso estratégico" y prometió un apoyo continuo al asediado pueblo ucraniano.

“Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder”, dijo Biden durante un discurso frente al Castillo Real en Varsovia, Polonia.

Parecía ser la primera vez que Biden pedía explícitamente la destitución de Putin y marcaría un marcado contraste con las declaraciones anteriores de la Casa Blanca, que han enfatizado que el cambio de régimen en Rusia no es la política de Estados Unidos.

Sin embargo, poco después del discurso de Biden, la Casa Blanca negó que Biden estuviera pidiendo un cambio de régimen.

“El punto del presidente fue que no se puede permitir que Putin ejerza poder sobre sus vecinos o la región. No estaba discutiendo el poder de Putin en Rusia o el cambio de régimen”, dijo un funcionario de la Casa Blanca a Fox News Digital poco después de que concluyó el discurso.

El comentario se produjo al final de un discurso en el que adoptó una línea enérgica contra la incursión rusa en Ucrania, llamando a la agresión "nada menos que un desafío directo al orden internacional basado en reglas establecido desde el final de la Segunda Guerra Mundial".

El presidente estadounidense reiteró su apoyo a Ucrania durante la presente invasión rusa.

En el discurso, en el que se refirió al papa polaco San Juan Pablo II y al expresidente Lech Walesa, también hizo una dura advertencia a Putin sobre cualquier movimiento potencial hacia el territorio de los aliados de la OTAN, incluida Polonia.

"Ni siquiera pienses en moverte en una sola pulgada del territorio de la OTAN", dijo. "Tenemos la obligación sagrada en virtud del artículo cinco de defender cada centímetro del territorio de la OTAN con toda la fuerza de nuestro poder colectivo".

En el discurso, enfatizó la importancia de la acción colectiva, destacando la ayuda estadounidense e internacional a Ucrania y las sanciones a Moscú que han torpedeado la economía rusa y declarado que el rublo se había reducido a "escombros".

También dijo que "esta guerra ya ha sido un fracaso estratégico para Rusia", y afirmó que Putin pensó que el pueblo ucraniano "se daría la vuelta y no pelearía".

Joe Biden pide unión para Ucrania

Joe Biden presentó la lucha contra Ucrania como parte de una batalla continua por la libertad que se había visto en Polonia en la lucha por la libertad contra la Unión Soviética, y pidió a la comunidad internacional que permanezca unida.

"Debemos comprometernos ahora a estar en esta lucha a largo plazo. Debemos permanecer unidos hoy y mañana y pasado y durante los años y décadas venideros", dijo. "No será fácil.

Habrá un costo, pero es un precio que tenemos que pagar porque la oscuridad que impulsa la autocracia en última instancia no es rival para la llama de la libertad que enciende las almas de las personas libres en todas partes".

También tenía un mensaje para el pueblo ucraniano: "Estamos con ustedes. Punto".

También intentó hablar directamente con el pueblo ruso que se opone a la invasión de su vecino por parte de Putin.

“Esto no es lo que sois. Esta no es la reserva futura que os merecéis para vuestras familias y vuestros hijos. Os digo la verdad. Esta guerra no es digna de vosotros, el pueblo ruso”, dijo.

“Putin puede y debe poner fin a esta guerra. El pueblo estadounidense estará con usted y los valientes ciudadanos de Ucrania que quieren la paz”.

La multitud de unas 1,000 personas incluía refugiados ucranianos que habían huido a Polonia. Más temprano ese día se reunió con refugiados en la capital de Polonia.

Más de 3,7 millones han huido de Ucrania desde que comenzó la guerra, con más de 2,2 millones cruzando a Polonia.

