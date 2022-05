Joe Biden descarta dar a Ucrania cohetes 'que puedan impactar en Rusia'

Joe Biden dijo el lunes que Estados Unidos no enviaría a Ucrania sistemas de cohetes de largo alcance MLRS (por sus siglas en inglés) que podrían usarse para atacar territorio ruso, lo que asestó un duro golpe a Kyiv, que ha pedido repetidamente ese tipo de armas.

“No vamos a enviar a Ucrania sistemas de cohetes que puedan atacar a Rusia”, dijo el presidente estadounidense en respuesta a una pregunta sobre si Washington consideraría enviar sistemas de largo alcance al país.

Los medios estadounidenses informaron la semana pasada que la administración se estaba preparando para enviar sistemas de cohetes de largo alcance a Ucrania , incluido el Sistema de cohetes de lanzamiento múltiple, un arma estadounidense capaz de disparar cohetes de largo alcance.

El apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania

Un alto funcionario de la administración de Estados Unidos dijo el lunes que "no hay nada sobre la mesa con capacidades de ataque de largo alcance", pero que proporcionar un sistema MLRS, que también podría usarse para municiones de corto alcance, todavía estaba "bajo consideración".

Los funcionarios estadounidenses dijeron anteriormente que Washington no quería que se utilizara la ayuda militar estadounidense para ayudar a Ucrania a atacar Rusia.

Oleksiy Arestovych, asesor de la oficina del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que los comentarios de Biden probablemente significaban que Estados Unidos estaba tratando de decidir qué tipo de MLRS proporcionar a Kiev.

“MLRS tiene misiles de muy diferentes tipos y alcances. Veamos qué decisión se tomará en los EE.UU. en el futuro cercano”, dijo Arestovych.

Ucrania solicitó a EE.UU sistemas de cohetes de largo alcance

El viernes, el portavoz del Pentágono, John Kirby, reconoció que Ucrania había solicitado un sistema MLRS, pero dijo que aún no se había tomado una decisión sobre si proporcionar uno.

“Ciertamente, somos conscientes y conscientes de las solicitudes de Ucrania, en privado y en público, de lo que se conoce como un Sistema de Cohetes de Lanzamiento Múltiple. Y no me adelantaré a decisiones que aún no se han tomado”, dijo.

Altos funcionarios ucranianos, incluido Zelenski, han aumentado la presión sobre los EE. UU. y sus aliados para que proporcionen armas de mayor alcance, incluido el MLRS y un sistema de cohetes de largo alcance separado conocido como himars (sistema de cohetes de artillería de alta movilidad).

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, las fuerzas ucranianas consideran que el fuego de mayor alcance es fundamental en la lucha por el Donbas, que se está convirtiendo en una guerra de desgaste, en la que ambos bandos se atacan mutuamente con artillería pesada y sufren grandes pérdidas.

Dmitry Medvedev, ex primer ministro de Rusia que ahora es vicepresidente del consejo de seguridad del país, acogió con satisfacción los comentarios de Joe Biden y los describió como “racionales”, según Reuters.

