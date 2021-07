El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronunciará un importante discurso político sobre Afganistán y una actualización sobre la reducción de tropas militares en el territorio que ha sido ocupado por la Unión Americana desde hace 20 años.

Joe Biden anunciará su política para Afganistán después de una reunión con su equipo de seguridad nacional, confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. El presidente de Estados Unidos recibirá en la reunión una actualización periódica sobre el progreso de la retirada militar de Afganistán.

Mientras las tropas estadounidenses continúan retirándose de Afganistán después de décadas de acampar en el país asolado por el conflicto librando su prometida "guerra contra el terror", los talibanes han reanudado una vez más su asalto a las ciudades afganas.

¿Qué día será el discurso sobre Aganistán?

Joe Biden dará este jueves un discurso sobre la retirada de Afganistán.

La Casa Blanca, tomando nota de la evolución de la situación, dijo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunciará el jueves un importante discurso político sobre Afganistán y una actualización sobre la reducción de tropas.

Biden anunciará su política para Afganistán después de una reunión con su equipo de seguridad nacional, confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. El presidente de Estados Unidos recibirá en la reunión una actualización periódica sobre el progreso de la retirada militar de Afganistán.

¿A qué hora será el discurso de Joe Biden?

Joe Biden dará este jueves un discurso sobre la retirada de Afganistán.

“Mañana temprano por la tarde, el presidente hará comentarios sobre nuestros continuos esfuerzos de reducción y seguridad y asistencia humanitaria en curso a las ANDSF (Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacional Afganas) y al pueblo afgano”, dijo Psaki.

El presidente de Estados Unidos opina que no existe una "solución militar" para una guerra que se prolonga durante más de dos décadas, dijo la Casa Blanca al brindar un breve resumen de la política de Joe Biden en Afganistán. "Durante mucho tiempo ha sentido que no había una solución militar. Negociaciones diplomáticas", dijo Psaki a periodistas en el extranjero del Air Force One.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.