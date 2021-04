Joe Biden cierra centro para menores migrantes, a dos semanas de su apertura

A tan solo dos semanas de haber abierto sus puertas, el centro para menores migrantes ubicado en Houston, trasladó a las niñas y anunció su cierre por órdenes del gobierno de Joe Biden, luego que medios estadounidenses informaran que las condiciones eran “insoportables”.

El refugio del área de Houston operado por la Asociación Nacional de Iglesias Cristianas (NACC) vio una ráfaga de actividad durante el fin de semana cuando los autobuses llegaron y partieron para trasladar a unas 500 niñas que viven allí en otro lugar, según se pudo observar en un video publicado por ABC News.

Gobierno de Joe Biden autoriza el cierre

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden finalmente aceptó que hay "una crisis" migratoria.

Se esperaba que casi 130 menores migrantes ni acompañados fueran entregadas al cuidado de un patrocinador, mientras que otras serían trasladadas a diferentes instalaciones o reunidas con familiares. Sin embargo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) anunció el sábado que todos los menores serán “unificado”.

Pese a la polémica por su tan apresurado cierre, el HHS no dio más detalles sobre por qué un centro que abrió hace solo dos semanas fue cerrado tan abruptamente.

De acuerdo a medios estadounidenses, las condiciones en el "sitio de admisión de emergencia" eran menos que humanas. El centro albergaba a cientos de niñas, de entre 13 y 17 años en promedio, quienes pasaban la mayor parte de sus días en catres improvisados rodeados de cajas en un almacén abarrotado convertido en refugio, según indica ABC.

César Espinoza, jefe de la organización de derechos civiles de los migrantes FIEL, que visitó las instalaciones, dijo que a las niñas “no se les permitió levantarse, a menos que fuera para ducharse o usar el baño. Incluso les llevaban las comidas a sus catres”.

De acuerdo a la fuente, las niñas usaban bolsas de plástico para los baños, ya que ni siquiera había personas que las acompañaran al baño.

¿Por qué cerró el centro para menores migrantes?

Menores migrantes no acompañados en albergues.

Un portavoz de la Casa Blanca dijo a ABC que la red que la instalación estaba cerrada porque "no cumplía con los muy altos estándares de bienestar infantil de la administración Biden". La NACC, que operaba la instalación, es una organización que tiene sus raíces en el socorro en casos de desastre y no tiene experiencia previa en el cuidado de niños no acompañados.

Pero a pesar de su falta de experiencia, la NACC recibió un contrato de cuatro millones de dólares para operar el almacén. Sin embargo, el presidente de la organización, José Ortega, le dijo al Houston Chronicle que su organización no tenía la intención de aceptar el trabajo, pero que el secretario del HHS, Xavier Becerra , le “rogó” que ayudara.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, la instalación de Houston fue uno de los centros para menores migrantes adicionales creados por la administración de Joe Biden en medio de un aumento en la inmigración ilegal.

