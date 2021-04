Joe Biden anuncia la retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán

El presidente Joe Biden, después de haber concluido que no hay una solución militar a los problemas políticos y de seguridad que afectan a Afganistán y decidido a centrarse en desafíos de seguridad nacional más urgentes, anunciará formalmente el miércoles que las tropas de Estados Unidos se retirarán del país antes del vigésimo aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre, dijo un alto funcionario de la administración.

La retirada extiende la presencia de las tropas estadounidenses más allá de la fecha límite del 1 de mayo establecida por la administración Trump en un acuerdo con los talibanes, pero solo por cuestión de meses.

Biden ha estado contemplando la decisión durante meses con sus asesores y señaló que no cree que las tropas estadounidenses deban permanecer en el país mucho después de la fecha límite.

El alto funcionario de la administración dijo que las tropas de la OTAN también seguirían el mismo cronograma de retirada. Es posible que las tropas estadounidenses se retiren "mucho antes" del 11 de septiembre, dijo el funcionario, y dijo que era la fecha límite.

El funcionario dijo que Estados Unidos le había comunicado a los talibanes "en términos inequívocos" que los ataques a las tropas estadounidenses durante el proceso de retirada se enfrentarían con represalias.

La retirada de las tropas de Estados Unidos no será fácil

Pero la retirada de las fuerzas estadounidenses conlleva riesgos, como lo intentaron los dos últimos predecesores de Biden, los presidentes Barack Obama y Donald Trump, que finalmente no pudieron desenredar a Estados Unidos de la guerra en Afganistán.

Los altos mandos militares han abogado por mantener a las tropas estadounidenses en el país y han argumentado que una retirada prematura podría conducir al colapso del gobierno afgano. Una evaluación de la comunidad de inteligencia estadounidense publicada el martes advirtió que es probable que los talibanes obtengan ganancias en el campo de batalla.

En las discusiones del mes pasado, Biden fue "inflexible" en que una retirada apresurada no era viable. Pero juzgó que permanecer en el país por mucho más tiempo no reflejaba las necesidades del panorama actual de amenazas globales. Biden pidió una revisión de la política que incluiría "opciones realistas genuinas" que no "endulzarían" esa situación.

El funcionario dijo que, a diferencia de los esfuerzos anteriores para establecer una fecha de retiro de Estados Unidos, la fecha límite de Biden no se basaba en condiciones.

"El presidente ha juzgado que un enfoque basado en las condiciones, que es entonces el enfoque de las últimas dos décadas, es una receta para permanecer en Afganistán para siempre. Y por eso ha llegado a la conclusión de que Estados Unidos completará su retirada sus fuerzas de Afganistán antes del 11 de septiembre ", dijo el alto funcionario.

Los funcionarios estadounidenses dicen que hay alrededor de 2.500 soldados en Afganistán. Estados Unidos no planea retirarse por completo, ya que el alto funcionario de la administración dijo que algunas tropas permanecerán en el país para brindar seguridad diplomática, aunque aún no se ha decidido el número exacto.

Además, no está claro de inmediato qué pasará con varios cientos de fuerzas de operaciones especiales estadounidenses que a menudo trabajan para la CIA en misiones antiterroristas. Esas tropas no son reconocidas públicamente y no forman parte del cálculo formal de 2.500 efectivos en el país.

La decisión de Biden dividió al Capitolio, y los halcones republicanos criticaron los planes de retirada como un "grave error". Mientras tanto, los demócratas del Congreso, junto con un puñado de republicanos, elogiaron a Biden por finalmente poner fin a la guerra de Estados Unidos.

Pondría fin a la guerra más larga en la historia de Estados Unidos

La guerra con Afganistán a durado 20 años

La nueva fecha límite del 11 de septiembre de Biden para retirar las tropas estadounidenses marcaría un final simbólico de la guerra más larga en la historia de Estados Unidos: exactamente 20 años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 que desencadenaron la invasión inicial de Estados Unidos a Afganistán.

Más de 2.200 soldados estadounidenses han muerto en el país desde 2001 y más de 20.000 han resultado heridos.

El funcionario de la administración dijo que los objetivos de la invasión inicial de Afganistán ( que era hacer justicia por los ataques del 11 de septiembre y desbaratar a los terroristas) se habían logrado "hace algunos años".

"Esto no es 2001. Es 2021. En 2021, la amenaza terrorista que enfrentamos, emana de varios países, de hecho varios continentes", dijo el funcionario.

Ahora, Estados Unidos se centrará en los esfuerzos diplomáticos para fomentar las conversaciones de paz entre el gobierno afgano y los talibanes.

La retirada de las tropas de Afganistán es la primera decisión importante de la presidencia de Biden con respecto a las tropas estadounidenses en el extranjero, y Biden luchó con qué hacer durante los meses previos a la fecha límite del 1 de mayo establecida por Donald Trump.

Donald Trump propuso el 1 de mayo como fecha límite de la retirada

El mes pasado, Biden señaló que era poco probable que cumpliera con la fecha límite del 1 de mayo, pero dijo en su primera conferencia de prensa como presidente que no imaginaba que las tropas estadounidenses permanecieran en Afganistán el próximo año.

"No nos quedaremos por mucho tiempo. Nos iremos", dijo Biden. "La pregunta es cuándo nos vamos". Añadió que "va a ser difícil cumplir con la fecha límite del 1 de mayo solo en términos de razones tácticas".

El secretario de Estado Tony Blinken sentó las bases para que Biden hiciera un anuncio sobre el retiro en una llamada telefónica con el presidente Ashraf Ghani el martes, según dos fuentes familiarizadas con la llamada telefónica.

Blinken no divulgó detalles precisos sobre la retirada, pero explicó que Biden llamaría a Ghani el jueves, y Blinken dejó al presidente afgano con el entendimiento de que Biden había decidido retirar las tropas estadounidenses en el transcurso de los próximos meses.

Los funcionarios de la administración de Biden también han estado enviando señales a los funcionarios afganos a nivel de trabajo de que esta era la dirección en la que se dirigían, explicó una fuente.

La administración Biden también está haciendo una serie de llamadas telefónicas a aliados en la región esta tarde para detallar su estrategia planificada, dijeron a CNN dos fuentes diplomáticas.

Ghani tuiteó el martes que habló con Blinken sobre las conversaciones de paz planificadas con el respaldo de Estados Unidos entre el gobierno de Afganistán y los talibanes programadas para esta semana y la próxima llamada telefónica de Biden.

"Hoy hablé con el secretario @ABlinken. Hablamos sobre el proceso de paz en curso, las próximas conversaciones de paz en Turquía y también hablamos sobre la próxima llamada telefónica con el presidente @JoeBiden", tuiteó Ghani.

Tras retirada de Estados Unidos los talibanes podrían avanzar

Se está creando una estrategia para retirar a las tropas de Afganistán

La retirada planificada de las fuerzas estadounidenses provocó rápidamente críticas de los halcones republicanos que dijeron que corre el riesgo de erosionar las ganancias estadounidenses. Argumentaron que los legisladores de ambos partidos rechazaron los intentos de Trump de retirar prematuramente las tropas estadounidenses y deberían hacerlo ahora que Biden está haciendo lo mismo.

"Retirar precipitadamente las fuerzas estadounidenses de Afganistán es un grave error. Es una retirada frente a un enemigo que aún no ha sido vencido, una abdicación del liderazgo estadounidense", dijo el martes el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, en el Senado.

"Los líderes de ambos partidos, incluyéndome a mí, ofrecieron críticas cuando la administración anterior planteó el concepto de una retirada imprudente de Siria y Afganistán. Esas mismas voces en ambas partes deberían estar igualmente preocupadas por el anuncio de hoy de la administración Biden", agregó McConnell.

Al menos un demócrata prominente, el presidente de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez, dijo que quería que las tropas estadounidenses regresaran a casa pero que le preocupaba que "no perdamos lo que estábamos buscando".

"No tenemos suficientes tropas allí para cambiar la marea y hacer una diferencia dramática, así que si no vamos a hacer eso, ¿por qué mantener a las tropas que están allí y ponerlas en riesgo?" Dijo Menéndez. "Así que entiendo todo ese pensamiento, solo me preocupa que después de tanta sangre y tesoro nacional no perdamos lo que estábamos buscando lograr".

Los recientes ataques contra las fuerzas estadounidenses en Afganistán también han alimentado preocupaciones. La semana pasada los talibanes atacaron dos veces una de las bases más fuertemente vigiladas del país en marzo y que personal militar estadounidense que trabajaba para la CIA estaba en la instalación cuando fue atacada.

La decisión de Joe Biben ha causado gran polémica

La evaluación anual de la comunidad de inteligencia estadounidense publicada el martes fue sombría sobre las perspectivas para Afganistán, y concluyó que las perspectivas de un acuerdo de paz entre los talibanes y el gobierno afgano "siguen siendo bajas durante el próximo año".

"Es probable que los talibanes logren avances en el campo de batalla, y el gobierno afgano luchará para mantener a raya a los talibanes si la coalición retira su apoyo", dice la evaluación.

Estados Unidos quiere mantener una presencia de inteligencia en el país, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. El alto funcionario de la administración dijo que Estados Unidos mantendrá la inteligencia y las capacidades militares estadounidenses en la región para responder en caso de que resurja una amenaza externa de Al Qaeda.

Aún así, después de 20 años de guerra, hay un sentimiento en ambas partes de poner fin a la guerra de Estados Unidos en Afganistán, y algunos de los críticos más acérrimos del Partido Republicano de Biden elogiaron su decisión el martes.

"Me alegro de que las tropas regresen a casa", dijo el senador Ted Cruz, un republicano de Texas. "Traer a nuestras tropas a casa no debe tomarse como una señal de que Estados Unidos estará menos atento a la protección de las vidas estadounidenses y las de nuestros aliados, pero podemos hacerlo sin una presencia militar permanente en un terreno hostil".

Los demócratas también respaldaron a Biden, diciendo que tenía que haber una retirada "segura".

"Es hora de que termine la guerra más larga en la historia de los Estados Unidos", dijo el líder de la mayoría en el Senado, Dick Durbin, de Illinois. "Estoy buscando una salida lo más segura posible para todos los involucrados".

