Joe Biden amplía lista de empresas chinas prohibidas para inversión estadounidense

Este jueves, el presidente de Estado Unidos, Joe Biden firmó una orden que extiende la prohibición de la inversión estadounidense en empresas chinas al estar acusadas por Washington de tener vínculos con el ejército chino o en la industria de la vigilancia.

El bloqueo de empresas chinas inició en el gobierno de Donald Trump, entre las que destaca Huawei Technologies Co. y las tres mayores empresas de telecomunicaciones del país.

“Este decreto autoriza a Estados Unidos a prohibir -de manera selectiva y circunscrita- inversiones estadounidenses en empresas chinas que atenten contra la seguridad o los valores democráticos de Estados Unidos y nuestros aliados”, indicó la Casa Blanca en un comunicado.

De acuerdo con la información que dieron funcionarios del gobierno estadounidense de manera anónima, la prohibición de nuevas inversiones entrará en vigor el 2 de agosto, y los inversionistas tendrán un año para desinvertir por completo de estas empresas.

Empresas chinas prohibías para inversión estadounidense

Joe Biden amplía la lista de empresas chinas que no deben recibir inversión de EU.

Con el decreto firmado por Joe Biden este jueves, la 'lista negra' de empresas chinas prohibidas para inversión estadounidense se amplía a 59 firmas, entre éstas destacan las siguientes:

Aviation Industry Corp. of China, Ltd., que es uno de los gigantes militares chinos más conocidos; China North Industries Group Corp.; China Aerospace Science and Industry Corporation Ltd.; y China Shipbuilding Industry Co.

También Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., el desarrollador de cámaras de vigilancia y tecnología de reconocimiento facial que ha ayudado a las autoridades chinas a implementar iniciativas de "ciudad segura" en Xinjiang, donde los uigures étnicos han enfrentado persecución. Así como Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co. y Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co.

Vigilarán que no existan inversiones estadounidenses en empresas chinas

Empresas chinas se quedarán sin inversión estadounidense.

Se espera que el Pentágono, que está obligado por el Congreso a mantener una lista de empresas vinculadas al ejército chino, publique nombres de empresas adicionales ya que algunas de ellas serán incluidas en la lista del Pentágono y la OFAC, dijeron los funcionarios.

La enmienda a la orden de Trump se produce después de que dos empresas chinas la impugnaran con éxito en un tribunal de Estados Unidos.

Por lo anterior, el equipo de Joe Biden dijo que era necesaria una revisión para garantizar que fuera legalmente sólida y sostenible a largo plazo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado