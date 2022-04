Joe Biden afirma que su gobierno está preparado ante amenaza nuclear de Putin

El mandatario estadounidense asegura que podrían enfrentar una guerra nuclear/Foto: 20 Minutos

Hace unos días, el presidente de Rusia, Vladímir Putin amenazó con emplear su arsenal de armas nucleares contra cualquier país que interfiera en la guerra contra Ucrania. Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó ante los medios “estamos preparados para cualquier cosa que hagan”.

El estadounidense dijo esto durante un encuentro con periodistas desde la Casa Blanca: “nadie debería hacer comentarios ociosos sobre el uso de armas nucleares o la posibilidad de que sea necesario usarlas”, comentó Biden. El mandatario considera que esta declaración es una retórica “irresponsable”.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Putin ha dicho que está dispuesto a usar armas nucleares contra quienes traten de interferir en su conflicto con los ucranianos; pero esto solo ha generado aún más tensión en las naciones europeas y en EE. UU.

Putin podría comenzar una guerra nuclear

Rusia tiene un imponente arsenal nuclear/Foto: El País

Putin dijo el miércoles en un acto con legisladores que “si alguien tiene la intención de interferir desde el exterior, debe saber que constituye una inaceptable amenaza estratégica para Rusia”.

Añadió que su país cuenta con las armas “necesarias” para defenderse y que aunque no es algo para “presumir”, Rusia las usará si es necesario. Recordemos que esta nación podría usar armas nucleares solamente si existe una amenaza a la seguridad nacional.

El lunes pasado, el canciller Serguei Lavrov habló del peligro de una guerra nuclear y señaló que si bien no es algo que Rusia quiera, el peligro es “real, es grave” y no debe minimizarse. Sin embargo, Biden no se siente intimidado por las palabras de su homólogo ruso.

Biden considera que Putin está “desesperado”

Ambos presidentes siguen generando tensión entre sus naciones/Foto: The Times

Las amenazas de una guerra nuclear y el conflicto bélico con Ucrania también es una guerra indirecta entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Rusia. Al respecto, Biden dijo que que le preocupan ese tipo de declaraciones:

“Porque demuestran la desesperación que siente Rusia por su abyecto fracaso a la hora de poder hacer lo que se propuso en un primer momento”, comentó el presidente norteamericano. Tanto Biden como Putin se han lanzado severas críticas desde antes de que comenzaran las invasiones a Ucrania.

