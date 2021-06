El presidente Joe Biden dijo este viernes que es "poco probable" que la variante Delta del COVID-19 obligue a Estados Unidos a otro bloqueo nacional, pero el mandatario dudó en descartarlo.

"No lo creo, porque muchas personas ya han sido vacunadas", dijo Biden en una conferencia de prensa cuando se le preguntó si la variante Delta podría provocar un nuevo cierre a nivel nacional.

"Pero la variante Delta puede causar la muerte de más personas en áreas donde la gente no ha sido vacunada. Donde la gente ha recibido las dos inyecciones, es muy poco probable que la variante Delta dé como resultado algo". Biden agregó: "Las vacunas existentes son muy efectivas, así que no, no es un bloqueo, pero algunas áreas se verán muy afectadas".

Joe Biden busca que estadounidenses estén vacunados

Joe Biden advierte que variante Delta de COVID-19 hará mucho daño en EE.UU.

El presidente Joe Biden también enfatizó la necesidad de que más estadounidenses reciban una vacuna contra COVID-19 a medida que la variante Delta, o B.1.617.2, se propaga por todo el país.

"Las personas que se enferman gravemente y son hospitalizadas debido a COVID-19 son aquellas que no han sido completamente vacunadas. La nueva variante dejará a las personas no vacunadas aún más vulnerables de lo que son", dijo Biden.

"Esta es una seria preocupación, especialmente debido a lo que los expertos llaman la variante Delta. Es una variante que es más fácilmente transmisible, potencialmente más letal y particularmente peligrosa para los jóvenes". El presidente agregó que "la mejor manera de protegerse contra estas variantes" es vacunarse por completo.

¿Dónde se detectó la variante Delta por primera vez?

La variante Delta se detectó por primera vez en India y se ha convertido en la cepa dominante del virus en el Reino Unido.La variante se ha detectado en al menos 80 países, según la Organización Mundial de la Salud, mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC ) de EE. UU . dijo recientemente que se ha encontrado en 41 estados.

El CDC también dijo que la variante Delta, detectada en la India es 60% más contagiosa que la británica y la designó como una "variante de preocupación" la semana pasada, mejorando su clasificación anterior como una "variante de interés".

"Se ha informado que esta variante se propaga más fácilmente entre las personas que otras variantes del virus. Los estudios indican que las vacunas autorizadas para su uso en los Estados Unidos son efectivas contra esta variante", dijo anteriormente un portavoz de los CDC.

Antes de los comentarios del presidente Joe Biden este viernes, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, le dijo a CNN que "anticipa" que la variante Delta se convertirá en la cepa dominante del COVID-19 en los Estados Unidos.

