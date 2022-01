Joe Biden advierte que EE.UU. "responderá con decisión" si Rusia invade Ucrania.

El presidente Joe Biden dijo el domingo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que Estados Unidos y sus aliados "responderán de manera decisiva si Rusia invade más Ucrania", según una lectura de una llamada entre los dos líderes proporcionada por la Casa Blanca.

Los dos hablaron solo unos días después de que Biden instó al presidente ruso Vladimir Putin a aliviar una crisis militar incesante en la frontera de Ucrania y antes de que los funcionarios rusos y estadounidenses se reúnan en persona en Ginebra a finales de este mes.

Zelensky dijo en un tuit el domingo por la noche que la llamada con Joe Biden subrayó "la naturaleza especial de nuestras relaciones". Añadió que "se discutieron las acciones conjuntas de Ucrania, Estados Unidos y sus socios para mantener la paz en Europa, prevenir una mayor escalada, reformas y desoligarquización". Ucrania, agregó Zelensky, "aprecia el apoyo inquebrantable".

100 mil solados rusos permanecen en frontera con Ucrania

Joe Biden advierte que EE.UU. "responderá con decisión" si Rusia invade Ucrania.

Hasta 100.000 soldados rusos han permanecido reunidos en la frontera con Ucrania, a pesar de las advertencias de Biden y los líderes europeos sobre las graves consecuencias si Putin sigue adelante con una invasión. Y los resultados de la inteligencia estadounidense han estimado que Rusia podría comenzar una ofensiva militar en Ucrania "tan pronto como a principios de 2022".

Biden dijo el viernes que dejó en claro en su llamada con Putin que habrá un "alto precio a pagar" si Rusia invade Ucrania y amenazó con fuertes sanciones económicas. Putin le había dicho a Biden que introducir una nueva ronda de sanciones contra Rusia equivaldría a un "error colosal" que podría conducir a una ruptura total de las relaciones entre los dos países, dijo un asistente del Kremlin.

Rusia exige garantías de seguridad a EE.UU. y la OTAN

Joe Biden advierte que EE.UU. "responderá con decisión" si Rusia invade Ucrania.

La Verdad Noticias informa que, Rusia ha estado exigiendo garantías de seguridad de Estados Unidos y la OTAN, incluida una promesa vinculante de que la OTAN no se expandirá más al este y no permitirá que Ucrania se una a la alianza militar. Joe Biden, sin embargo, ha señalado que Estados Unidos no hará concesiones ni en la OTAN ni en el futuro de Ucrania.

"Le dejamos en claro al presidente Putin que si él hace más movimientos, entra en Ucrania, tendremos severas sanciones. Incrementaremos nuestra presencia en Europa con nuestros aliados de la OTAN, y será un precio muy alto a pagar", dijo el presidente después de un almuerzo de Nochevieja en Wilmington, Delaware. Bajo este contexto, Vladimir Putin advirtió respuesta “militar” tras amenazas de EE.UU. y aliados.

Joe Biden dijo que Putin acordó tres próximas conferencias en Europa, incluidas las conversaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia encabezadas por la subsecretaria de Estado estadounidense Wendy Sherman el 10 de enero en Ginebra y las conversaciones entre Rusia y la OTAN el 12 de enero.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.