¿Joe Biden acaba de confirmar que tiene cáncer o fue solo un error?

Durante un discurso el miércoles, el presidente Joe Biden aparentemente dijo que tenía cáncer. El comentario, que fue ligeramente amortiguado en las imágenes, rápidamente derivó en un debate sobre la salud del presidente.

“Es por eso que yo, y muchas otras personas con las que crecí, tienen cáncer”, dijo Biden mientras discutía los problemas ambientales que enfrentó Delaware cuando creció allí.

Los comentarios se realizaron durante un discurso en Somerset, Massachusetts, en el que Biden habló sobre el cambio climático y el potencial de empleo que podría generarse al invertir en energía limpia.

¿Joe Biden tiene cáncer?

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la Casa Blanca aclaró el miércoles la aparente afirmación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que tiene cáncer, diciendo que se refería a un diagnóstico de cáncer de piel que recibió antes de convertirse en presidente y que ha sido remediado.

Hablando sobre el cambio climático en el estado estadounidense de Massachusetts, Biden recordó haber crecido junto a una serie de refinerías de petróleo en su estado natal de Delaware, y dijo que eran responsables de la contaminación generalizada en el área.

“Es por eso que yo y tantas otras personas con las que crecí tenemos cáncer, y por eso, durante mucho tiempo, Delaware tuvo la tasa de cáncer más alta de la nación”, dijo mientras enfatizaba la necesidad de alejarse de los combustibles fósiles.

El presidente de EE.UU. se refería a los cánceres de piel que le extirparon

El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijo que Joe Biden se refería a los cánceres de piel no melanoma que se extirparon antes de asumir el cargo.

Un resumen de la salud del presidente publicado en noviembre dijo que a Biden se le extirparon "varios cánceres de piel no melanoma localizados" antes de su presidencia, y agregó que no había "áreas sospechosas de cáncer de piel en este momento". No se requirieron biopsias, agregó.

