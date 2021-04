Joe Biden: Todo lo que tienes que saber del presidente No. 46 de Estados Unidos

Joseph Robinette Biden, Jr., mejor conocido como Joe Biden, nació el 20 de noviembre de 1942 en Scranton, Pensilvania, actualmente tiene 78 años y antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos fue el 47º vicepresidente de EE.UU. en la administración demócrata de Barack Obama.

Biden, se graduó de la Universidad de Delaware en 1965 y obtuvo la licenciatura en derecho de la Universidad de Syracuse en Nueva York en 1968. Durante este tiempo en 1966, se casó con Neilia Hunter. Más tarde la pareja tuvo tres hijos: Joseph Robinette III, conocido como Beau; Robert Hunter, y Naomi Christina.

Después de graduarse de la escuela de derecho, Joe Biden regresó a Delaware para trabajar como un abogado antes de girar rápidamente a la política.

Fue elegido para el Senado de Estados Unidos en 1972 a la edad de 29 años. Aproximadamente un mes después, su esposa y su hija pequeña murieron en un accidente automovilístico y sus dos hijos resultaron gravemente heridos. Aunque contempló suspender su carrera política, Joe Biden fue persuadido de unirse al Senado en 1973, y ganó la reelección seis veces.

En 1977 se casó con Jill Jacobs y luego tuvieron una hija, Ashley Blazer. Además de su papel como senador de EE. UU., Biden también fue profesor adjunto en la rama de Wilmington , Delaware, de la Facultad de Derecho de la Universidad Widener.

Biden persiguió en 1988 la nominación presidencial demócrata, pero se retiró después de que se reveló que partes de su discurso de campaña había sido plagiado por el líder del Partido Laborista británico, Neil Kinnock. Su campaña presidencial de 2008 nunca ganó impulso, y se retiró de la carrera.

En 2019 se lanzó como candidato presidencial demócrata, compitiendo con Donald Trump y ganó las elecciones de Estados Unidos 2020, por lo que Joe Biden se convirtió en el 46° presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 2021.

Joe Biden joven

Biden se convirtió en senador a los 29 años de edad

La familia de Biden no estaba relacionada con la política, tampoco se trataba de una familia adinerada, su infancia no fue nada fácil y tuvo que enfrentarse a la pobreza, estos son algunos datos curiosos de Joe Biden que quizás no conocías

Cuando Biden tenía 10 años se mudó con su familia al área de Wilmington, Delaware, donde su padre encontró trabajo como vendedor de autos. Siendo el primero de cuatro hermanos, Biden asistió a una serie de escuelas católicas. Aunque destacó en los deportes, recibió calificaciones mediocres y luchó con un tartamudeo.

En 1965 se graduó de la Universidad de Delaware con una doble especialización en historia y ciencias políticas, y tres años después obtuvo un título en derecho de la Universidad de Syracuse.

En 1970 ganó su primera elección para el Consejo del Condado de New Castle, luego dos años después en 1972 sorpresivamente fue elegido para el Senado de Estados Unidos en 1972, convirtiéndose en el quinto senador más joven de la historia con apenas 29 años de edad.

Tras la muerte de su esposa antes de asumir el poder Joe Biden contempló suspender su carrera política, pero fue persuadido de unirse al Senado en 1973, y ganó la reelección seis veces, convirtiéndose en el senador de Delaware con más años de servicio. En total, pasó 36 años en el Senado de los Estados Unidos

Como senador, Biden se centró en las relaciones exteriores, la justicia penal y la política de drogas. También fue miembro del Comité Internacional de Control de Narcóticos y fue el senador principal en la redacción de la ley que estableció la oficina de "zar de las drogas", un puesto que supervisa la política nacional de control de drogas.

Jill Biden, esposa del 46.º Presidente de Estados Unidos

Jill Biden es la segunda esposa de Joe Biden

Un gran apoyo para Joe Biden sin duda ha sido su esposa, Jill Biden, la Primera Dama de Estados Unidos, una educadora de colegios comunitarios y autora de bestsellers. La Dra. Biden quien actualmente tiene 69 años de edad también se desempeñó como Segunda Dama de los Estados Unidos de 2009 a 2017.

Cuando era senador Biden conoció a Jill Tracy Jacobs en una cita a ciegas en 1975. La pareja se casó unos años después, el 17 de junio de 1977, en la ciudad de Nueva York, aunque se necesitaron cinco propuestas antes de que Jill aceptara casarse con Biden, porque quería asegurarse de que estaba tomando la decisión correcta no solo para ella, sino también para los hijos pequeños de Joe Biden: Hunter y Beau, que habían perdido a su madre y a su hermana en un trágico accidente automovilístico en 1972.

"No podía permitir que perdieran a otra madre. Así que tenía que estar 100% seguro. Fue un gran paso" le dijo a Vogue.

¿Pero quién es Jill Biden? Ella nació el 3 de junio de 1951 en Hammonton, Nueva Jersey, de Bonny Jean Godfrey Jacobs y Donald Carl Jacobs. Es la mayor de cinco hijas.

Jill enseñó inglés en el hospital psiquiátrico Rockford Center mientras cursaba una maestría en inglés en la Universidad de Villanova. En 1993, aceptó un trabajo en Delaware Technical Community College. En 2007, recibió un Doctorado en Educación (Ed.D.) en liderazgo educativo de la Universidad de Delaware.

Cuando Joe Biden se convirtió en vicepresidente la Dra. Biden continuó su carrera en el Northern Virginia Community College, enseñando durante sus ocho años en el cargo.

Joe y Bill Biden se han consolidado como una de las parejas más sólidas en la política de Estados Unidos, pues actualmente tienen 43 años de casados.

Hijos de Joe Biden

El presidente de EE.UU. tuvo cuatro hijos

Como hemos informado en La Verdad Noticias, el presidente ha tenido cuatro hijos de dos matrimonios, aunque trágicamente sólo dos siguen vivos hoy. Estos son los hijos de Joe Biden.

Beau Biden: nació el 3 de febrero de 1969 en Wilmington, Delaware. Se graduó de la Universidad de Pensilvania en 1991 y luego de la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse.

En 2003 Beau se unió a la Guardia Nacional del Ejército de Delaware. Fue enviado a Irak a finales de 2008. Beau se postuló para Fiscal General de Delaware en 2006 y ganó, y también ganó la reelección en 2010. Antes de ganar su reelección en 2010, fue ingresado en el hospital y se le diagnosticó un accidente cerebrovascular. En 2015 Beau, murió de cáncer de cerebro.

Hunter Biden: nació el 4 de febrero de 1970. En 2001 cofundó la firma de cabildeo Oldaker, Biden & Belair, y en 2006 él y su tío, James Biden, compraron el fondo de cobertura internacional Paradigm Global Advisors.

Desde 2009, Hunter ha sido un inversor y cabildero con un enfoque en la extracción de recursos naturales y la tecnología. Hunter ha luchado contra la adicción al alcohol y las drogas durante muchos años.

Naomy Biden: La pequeña mejor conocida como “Amy” acaba de cumplir un año cuando falleció. Ella, su madre y sus dos hermanos estaban en un automóvil cuando un remolque los embistió.

Ashley Biden: nació el 8 de junio de 1981 y es la única hija del matrimonio de Joe con Jill Biden. Graduada en antropología cultural de la Universidad de Tulanepbtuvo una maestría en la disciplina de la Universidad de Pensilvania en 2010. En 2012, Ashley se convirtió en directora asociada del Centro de Justicia de Delaware, enfocándose en la reforma de la justicia penal en el estado, y finalmente se convirtió en directora ejecutiva del centro hasta 2019. En 2017 lanzó una marca de moda ética para recaudar fondos para combatir los ingresos y la desigualdad racial en Estados Unidos.

Joe Biden 2020

El 7 de noviembre se anunció que Joe Biden ganó las elecciones presidenciales

Joe Biden anunció su candidatura presidencial en abril de 2019, uniéndose al partido demócrata. En los meses siguientes, esbozó una plataforma que incluía una serie de políticas que atraían a los progresistas. En particular, apoyó la ayuda del gobierno a las comunidades de bajos ingresos, la legislación ambiciosa sobre el cambio climático, el cuidado infantil asequible y la expansión de los planes de atención médica federales.

Durante este tiempo, Joe Biden ganó una ventaja considerable sobre Trump en las encuestas nacionales, en parte debido a las críticas a la respuesta del presidente a la pandemia de COVID-19, que había provocado una recesión económica que rivalizaba con la Gran Depresión.

En agosto de 2020, Joe Biden eligió Kamala Harris como su compañera de fórmula (se convirtió en la primera mujer afroamericana en aparecer en la boleta nacional de un partido importante) y más tarde ese mes, oficialmente fue nombrado candidato presidencial demócrata. Aunque las encuestas previas a las elecciones habían mostrado que Biden tenía una ventaja significativa en los estados clave en el campo de batalla, la contienda real contra Donald Trump resultó ser complicada.

El 7 de noviembre, cuatro días después de las elecciones, Biden aseguró los 270 votos electorales necesarios para tomar la presidencia. El total de votos electorales de Biden fue de 306 frente a los 232 de Trump; Biden ganó el voto popular por más de siete millones de votos.

Trump y varios otros líderes republicanos desafiaron los resultados de las elecciones, alegando fraude electoral. Aunque se entablaron varias demandas, no se proporcionaron pruebas para respaldar las acusaciones y la gran mayoría de los casos fueron desestimados. Por su parte tras su victoria Joe Biden se dijo honrado de ser elegido presidente de Estados Unidos.

Joe Biden vs. Trump

Donald Trump se negó a aceptar la derrota contra Biden

La contienda por las elecciones presidenciales 2020 no fueron nada fáciles, Joe Biden se enfrentaba a Donald Trump, quien cuatro años atrás ganó las elecciones en una batalla aplastante contra Hillaly Clinton.

La competencia Trump vs. Biden fue bastante incierta, pues ambos líderes políticos se enfrentaron a polémicas durante sus campañas electorales.

Mientras Donald Trump buscaba un segundo mandato, su presidencia se vio envuelta en escándalos, controversias, la pandemia del coronavirus y las protestas contra el racismo a nivel nacional, luego de la muerte bajo custodia de George Floyd, un afroamericano de 46 años.

Por su parte Joe Biden se enfrentó a la censura cuando, varias mujeres lo acusaron de contacto físico inapropiado, en particular abrazos y besos. Aunque su respuesta fue ampliamente ridiculizada: “Siento no haber entendido más… No me arrepiento de nada de lo que he hecho. Nunca he sido irrespetuoso intencionalmente con un hombre o una mujer” pese a ello su popularidad siguió siendo alta, pues se mostraron imágenes de Biden no solo abrazando y saludando mujeres, sino también a hombres.

Finalmente el 7 de noviembre, se declaró que Joe Biden obtuvo suficientes votos en el Colegio Electoral para derrocar al presidente Donald Trump.

A pesar del resultado, Trump continuó desafiando los resultados de las elecciones. Se negó a aceptar su derrota, solicitó el recuento de votos y presentó más de 50 demandas en tribunales estatales y federales, alegando que hubo un "fraude masivo", pero ninguno de los tribunales encontró evidencia de fraude electoral.

Finalmente Donald Trump abandonó la Casa Blanca, pero no acudió a la toma de protesta de Biden.

Joe Biden encuestas

Biden lideró las encuestas en las elecciones presidenciales 2020

Si bien la campaña de Joe Biden inició algo “floja” tras el escándalo de los abrazos, poco a poco se fue recuperando, a medida que la imagen de Donald Trump se iba deteriorando.

Pronto Joe Biden se perfiló como el favorito y en los últimos días, los pronósticos y sondeos respecto a las Elecciones en Estados Unidos 2020 reflejaban que la predicción de consenso le daba un 85% de opciones de ganar, frente al 15% que conservaba Donald Trump.

Las encuestas nacionales son una buena guía sobre la popularidad de un candidato en todo el país, pero no son necesariamente una buena forma de predecir el resultado de las elecciones, pese a ello Biden ganó.

Joe Biden se mantuvo por delante de Donald Trump en la mayoría de las encuestas nacionales desde principios de año. Rondando el 50% en los últimos meses y teniendo ventajas de hasta 10 puntos en ocasiones.

Ahora Joe Biden está a punto de cumplir 100 días en el cargo, por lo que toca analizar ¿cómo va el índice de aprobación del presidente? Hasta el miércoles 21 de abril, el 53,4% de los estadounidenses aprueban a Biden, según la agregación de FiveThirtyEight de los principales encuestadores. Mientras tanto, el 40,1% de los estadounidenses desaprueba el trabajo que está haciendo en la Casa Blanca.

Después de sus primeros tres meses, el índice de aprobación de Biden es más alto que el de Donald Trump (41,9%). Sin embargo, es más bajo que los índices de aprobación de Barack Obama (60,2%).

Hasta ahora, los grandes movimientos políticos del presidente Biden han sido bastante populares. Eso incluye su primera gran legislación: el paquete de ayuda económica de 1,9 billones de dólares que promulgó en marzo. El siguiente paso en el expediente de Biden es la infraestructura y los impuestos, un plan que respaldan dos tercios de los estadounidenses.

La verdadera prueba para el apoyo público de Biden vendrá si intenta abordar cuestiones más políticamente divididas como la inmigración o el cambio climático, además ya está trabajando para regresar al acuerdo nuclear de Irán.

Joe Biden y Obama

Obama y Biden desarrollaron una gran amistad

El 23 de agosto Barak Obama anunció oficialmente a Joe Biden como candidato a vicepresidente del Partido Demócrata, y el 27 de agosto Obama y Biden aseguraron la nominación del Partido Demócrata. El 4 de noviembre, Obama y Biden derrotaron a John McCain y su compañera de fórmula, Sarah Palin. En noviembre de 2012 Obama y Biden fueron reelegidos para un segundo mandato, derrotando a la candidatura republicana de Mitt Romney y Paul Ryan.

Como vicepresidente, Biden desempeñó un papel activo en la administración, sirviendo como un asesor influyente de Obama y un partidario vocal de sus iniciativas

La estrecha relación de Biden con Obama se hizo evidente cuando este último lo sorprendió con la Medalla Presidencial de la Libertad, con distinción, el 12 de enero de 2017, pocos días antes de que dejara el cargo. Cuando Obama presentó el honor que rara vez se otorga, se refirió a Biden como "mi hermano".

Durante su campaña electoral Joe Biden obtuvo el mismo éxito que Obama, pues tuvo el 51.1% del voto popular nacional frente al 47.2% que tuvo Donald Trump.

Joe Biden México

Joe Biden y López obrador ya tuvieron su primera reunión

Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ya tuvieron su primera reunión bilateral, en la que se habló del cambio de política y de discurso de la Casa Blanca hacia México.

Durante la llamada Biden aseguró que su prioridad era “ver a México como un igual” y no solo como “alguien que está al sur de la frontera”

Biden y López Obrador tuvieron una reunión bilateral virtual. Las dos partes después de la reunión emitieron una declaración conjunta prometiendo una mayor cooperación para abordar las relaciones migratorias con México, la pandemia de coronavirus y el cambio climático. El gobierno mexicano en un comunicado separado agregó que las dos partes también acordaron tomar medidas enérgicas contra el tráfico de migrantes.

Por su parte Joe Biden quiere establecer una agenda más diversa con México, así como aumentar la cooperación a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

La administración Biden está actuando en varios frentes para revertir las restricciones de la era Trump sobre la inmigración a los Estados Unidos.

La mayor propuesta de inmigración de Biden hasta la fecha permitiría la entrada de más inmigrantes nuevos a los EE. UU. Al mismo tiempo que daría a millones de inmigrantes no autorizados que ya se encuentran en el país un camino hacia el estatus legal.

La legislación expansiva crearía un camino de ocho años hacia la ciudadanía para los 10.5 millones de inmigrantes no autorizados del país, actualizaría el sistema de inmigración existente basado en la familia, revisaría las reglas de visas basadas en el empleo y aumentaría el número de visas de diversidad.

Además durante los primeros días de su mandato Joe Biden anunció que se cancelaría la construcción del muro fronterizo, tema que fue promesa de campaña del presidente Donald Trump.

Fortuna de Joe Biden

Gran parte de la fortuna de la familia Biden viene de la publicación de libros

Aunque su infancia fue bastante complicada económicamente, ahora Bien ha amasado una gran fortuna tras pasar gran parte de su vida involucrado en la política.

Al comienzo de su campaña presidencial de 2020, Biden dio a conocer su información financiera, divulgaciones y declaraciones de impuestos estatales y federales para 2016, 2017 y 2018, y según esos formularios, Forbes estima que la fortuna de Joe Biden es de 9 millones de dólares.

Su fortuna incluye dos casas de Delaware valoradas en $ 4 millones combinados, efectivo e inversiones por valor de otros 4 millones de dólares aproximadamente, y una pensión federal por valor de más de 1 millón de dólares

Como senador Joe Biden recibía un salario de 42,500 dólares al año, pero cuándo fue elegido vicepresidente, obtuvo otro aumento, ganando aproximadamente 230,000 dólares al año.

Cuando Biden publicó sus divulgaciones financieras en julio de 2019, mostraron que él y su esposa Jill habían ganado más de $ 15 millones en 2017 y 2018.

La mayor parte de ese número proviene de un acuerdo de varios libros con Flatiron Books valorado en 8 millones de dólares por Publishers Weekly, pero los Biden también ganaron un ingreso considerable por conferencias.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.