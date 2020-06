Jeffrey Epstein y su impresionante isla de la pedofilia ¿dónde está?

Casi 11 meses después de que Jeffrey Epstein fue arrestado en el aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey por múltiples cargos relacionados con el tráfico sexual, un nuevo documental de Netflix llamado Jeffrey Epstein: Filthy Rich, explora su vida y sus crímenes, y permite a las víctimas contar su versión de la historia.

Un episodio de la serie de cuatro partes, habla sobre la isla de la pedofilia de Jeffrey Epstein, un lugar en las islas vírgenes de Estados Unidos, la cual se dice se encuentra en el Caribe, pero qué es lo que realmente se sabe sobre el lugar al que Epstein se refirió como "Little St. Jeff's", pero algunos lugareños llamaron "Isla de los pedófilos".

Dónde está la isla de la pedofilia

Little Saint James es una isla de aproximadamente 70 acres ubicada frente a la costa de St. Thomas en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, en 1998 Jeffrey Epstein la compró por un valor de 7.95 millones de dólares y el arquitecto Ed Tuttle, conocido por su trabajo en resorts de lujo, diseñara un complejo allí.

Fue en 2016, cuando Epstein compró el Gran St. James más grande (una isla de aproximadamente 165 acres también frente a la costa de St. Thomas) por 17.5 millones de dólares, que de acuerdo con el Virgin Islands Daily News, planeaba construir un complejo allí.

Anonymous ha revelado una lista de las personalidades que forman parte del tráfico de menores de Jeffrey Epstein.

Además de visitar las islas, Epstein registró negocios en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, un paraíso fiscal y en su testamento lo presentó dos días antes de morir. Y es que las islas no eran las únicas propiedades que Jeffrey Epstein poseía.

El traficante de menores también era propietario de él una casa de Beaux Arts de 40 habitaciones en Manhattan; un gran rancho en Nuevo México; una casa en Palm Beach, Florida; y un apartamento en París.

Al morir, Little St. James era considerada la residencia principal de Epstein cuando murió, ahora en el documental de Netflix aparecen varias mujeres que dicen fueron traficadas por Epstein mientras estaban en la isla. "Realmente es una isla orgía, porque eso es lo que sucedió allí. Eso es lo que esa isla significaba para mí ", dice Virginia Roberts Giuffre en la película.

Jeffrey Epstein y sus registros de vuelos

Un detalle es que los registros de vuelos de Epstein muestran que durante el tiempo que volaba se encontraba con ex presidente Bill Clinton, profesores y administradores de Harvard, científicos ganadores del Premio Nobel, actrices, actores, filántropos y quien fuera gente rica y poderosa.

El documental alega que tanto el Príncipe Andrew como Bill Clinton visitaron la isla de la pedofilia, pero que desde que fue declarado culpable los asociados de alto perfil de Jeffrey Epstein se distanciaron de él. pero en el documental Jeffrey Epstein: Filthy Rich afirma que tanto Bill Clinton como el segundo hijo de la Reina, el Príncipe Andrew, fueron vistos en la isla.

"Bill Clinton ha estado en esa isla. Vi a Bill Clinton sentado con Jeffrey en el porche de la sala de estar", dice en el documental Steve Scully, un ex empleado de Epstein que trabajó como trabajador de TI en la isla.

Giuffre también señala haber visto a Clinton en la isla de la pedofilia “Recuerdo haber cenado con Clinton. Él estaba allí, y nunca lo vi hacer algo indebido. Desearía que me dijera 'Sí, estuve allí, ¿y a quién le importa? No vi nada.'"

Pero el ex presidente niega haber estado alguna vez en la isla, de hecho ha declarado no haber hablado en más de una década y nunca ha estado en la isla Little Saint James, el rancho de Epstein en Nuevo México o su residencia en Florida".

Scully también alega en el documental que vio al Príncipe Andrew en la isla, tanteando a Giuffre junto a la piscina, mientras que por su parte el Palacio de Buckingham ha emitido una serie de declaraciones que refutan las acusaciones de que el Príncipe Andrew se comportó de manera inapropiada, incluida esta de septiembre de 2019.

"Se niega enfáticamente que el duque de York haya tenido alguna forma de contacto o relación sexual con Virginia Roberts. Cualquier afirmación de lo contrario es falsa y sin fundamento".

En su entrevista con Newsnight en noviembre pasado, el príncipe Andrew también dijo que "no recuerda haber conocido a [Giuffre]. Ninguno, en absoluto".